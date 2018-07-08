Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, girdiği otomobilin motor kısmından çıkamayan kedi yavrusu, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde, 71 BD 154 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi duyan vatandaşlar, araç sahibiyle kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.
Vatandaşların çabasının sonuç vermemesi üzerine, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.
Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi, görevlilerin elinden kaçarak aynı caddedeki bir kamyonetin, ardından da pikabın motor kısmına girdi.
Ekiplere zor anlar yaşatan ve son girdiği aracın motor kısmından da çıkarılan kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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