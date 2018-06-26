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Araç sahiplerinden "dolu" önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine Sakarya'daki bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü karton, battaniye ve straforla kapattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine Sakarya'da da bazı vatandaşlar araçlarının üstünü kapatarak önlem aldı.

Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmini üzerine, kentteki araç sahipleri harekete geçti.

Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara ve kapalı pazar yerlerine yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü karton, battaniye ve straforla kapattı.

Adapazarı Belediyesi Ozanlar Mahallesi Kapalı Pazaryeri'ne aracını çeken Kemal Karakaş, kentte dolu yağışı uyarısı yapılmasının ardından otomobilin zarar görmesi için kapalı alana koyduğunu söyledi.

Kapalı pazar yerini yapanlara teşekkürlerini ileten Karakaş, "Yağış da başladı, devamı gelecek diye bekliyoruz. Buradayız inşallah, dolu bittiğinde arabamızı alıp eve gideceğiz." şeklinde konuştu.

Meteoroloji yetkilileri de yağışların gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti.

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