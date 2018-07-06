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Araç takibinde veri madenciliği dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Mahrek Teknoloji, geliştirdiği yeni nesil takip sistemleriyle klasik GPS izleme sistemlerinden farklı olarak veri madenciliğini kullanıyor, organizasyonlardaki verimsizliği belirleyerek iyileştiriyor

Nesnelerin interneti ve otomotiv sanayi alanındaki yenilikçi ürünleriyle dikkati çeken Mahrek Teknoloji, katıldığı SEDEC Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı şehir uygulamaları ve güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren Mahrek Teknoloji, tamamı uzman mühendis kadrosu tarafından geliştirilen yazılım ve donanım çözümleriyle güvenlik ve yaşam kalitesinin yükseltmesini hedefliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mahrek Teknoloji Genel Müdürü Salih Selamet, yüzde 100 yerli olarak geliştirdikleri IoT sistemleri ve akıllı sensör teknolojileri sayesinde bölgelerin demografik özelliklerine göre ölçüm ve analiz yapabildiklerini ifade etti. Selamet, bu kapsamdaki ürünlerinin başta araç takip sistemleri olmak üzere personel görev takibi, konteyner takibi, nesne takibi ve sensör teknolojileri üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Geliştirdikleri yeni nesil takip sistemleriyle klasik GPS izleme sistemlerinden farklı olarak veri madenciliğini de kullandıklarını anlatan Selamet, organizasyonlardaki verimsizliği belirleyerek işletmelerin yönetim süreçlerini iyileştirdiklerini bildirdi.

Uluslararası pazarda da farklı ürünlerle hizmet vereceklerini belirten Selamet, "20 yıla dayanan otomotiv elektroniği ve yazılım tecrübemizi veri madenciliği uygulamalarımızla birleştirerek geliştirdiğimiz sensör uygulamalarımızla akıllı şehirlere, havalimanlarına, okullara ve kamu kuruluşlarına hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de araç takip sistemlerinde veri madenciliğini kullanan tek şirket olduklarını vurgulayan Selamet, şunları kaydetti:

"Yalnız araç takip sistemleri alanında değil, akıllı şehir uygulamalarında da kendi teknolojilerimizi geliştiren bir şirket olarak Ar-Ge'ye oldukça önem veriyoruz. Kurulduğumuz günden beri yaptığımız farklı projeler için TÜBİTAK'tan Ar-Ge desteği aldık, önümüzdeki dönemde de yeni projelerimizle Ar-Ge faaliyetlerimize devam edeceğiz."

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araç takip sistemleri Mahrek Teknoloji Mahrek Teknoloji Genel Müdürü Salih Selamet SEDEC Savunma ve Güvenlik Fuarı

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