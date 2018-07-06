Araç takibinde veri madenciliği dönemi

Nesnelerin interneti ve otomotiv sanayi alanındaki yenilikçi ürünleriyle dikkati çeken Mahrek Teknoloji, katıldığı SEDEC Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı şehir uygulamaları ve güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren Mahrek Teknoloji, tamamı uzman mühendis kadrosu tarafından geliştirilen yazılım ve donanım çözümleriyle güvenlik ve yaşam kalitesinin yükseltmesini hedefliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mahrek Teknoloji Genel Müdürü Salih Selamet, yüzde 100 yerli olarak geliştirdikleri IoT sistemleri ve akıllı sensör teknolojileri sayesinde bölgelerin demografik özelliklerine göre ölçüm ve analiz yapabildiklerini ifade etti. Selamet, bu kapsamdaki ürünlerinin başta araç takip sistemleri olmak üzere personel görev takibi, konteyner takibi, nesne takibi ve sensör teknolojileri üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Geliştirdikleri yeni nesil takip sistemleriyle klasik GPS izleme sistemlerinden farklı olarak veri madenciliğini de kullandıklarını anlatan Selamet, organizasyonlardaki verimsizliği belirleyerek işletmelerin yönetim süreçlerini iyileştirdiklerini bildirdi.