ARAÇ TAKİP SİSTEMİ UYGULANMAYA BAŞLADI, KONTAK KAPATAN HAFRİYATÇILAR DÖKÜM SAHASINDA AÇIKLAMA YAPTI (1)

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Araç Takip Sistemi (ATS), bugün uygulanmaya başlandı. Sistemin yüksek cezalar ve güzergâh sınırlaması getirdiğini söyleyen hafriyat kamyoncuları, kontak kapattı. Şile'de bulunan Sahilköy Döküm Sahası'nda buluşan kamyonculara CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Boş döküm sahası havadan da görüntülendi.
İstanbul Nakliyeciler ve Hafriyatçılar Derneği (İSNAKHAFDER), İBB'nin yeni uygulamaya koyduğu ATS'nin güzergâh dışına çıkıldığında kesilen cezalara tepki göstermek için kontak kapattı. Şile'deki Sahilköy Döküm Sahası'na buluşan kamyoncular, burada bir açıklama yaptı. CHP İStanbul Milletvekili Gürsel Tekin de açıklamaya destek verdi. Hafriyatçılar, DHA'ya yaptığı açıklamada, yüksek cezalardan şikayetçi olduklarını söylediler.
Görüntü Dökümü:
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-Gürsel Tekin'in açıklaması
-Dernek yöneticilerinin açıklaması
-Kamyoncularla röportaj
-Şile Sahilköy Döküm Sahası havadan görüntüleri -Detaylar
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