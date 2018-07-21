Araç temizliğine çevreci çözüm

Bu yöntemdeki basınçlı su tabancası kirin aracın yüzeyden kabartılması sağlayacak basıncı en az suyu kullanarak yapıyor. Tabancanın ucuna takılan başlık, aracın boyutu ve kirlerinin zorluğuna göre farklılık gösteriyor. Sistemle basınçlı oto yıkama yönteminde bir araç için harcanan 60 litre yerine yıkama 4 litre su ile yapılabiliyor. Böylece 1 araç için harcanan suyla 15 araç yıkanabiliyor.

Özer, bir aracın temizlenmesi için gerekli bez, elektrikli süpürge, basınçlı su tabancası gibi tüm ekipmanı tasarımında topladı.

İki yıl önce otomobilini yıkatmak için oto yıkamacıya giden Caner Özer, aracı yıkanırken çok fazla suyun israf edildiğini gördü. Eve geldiğinde suların kesik olması nedeniyle iki gün boyunca ikiz bebeklerinin temizlik ihtiyaçlarını asgari miktarda suyla karşılamak zorunda kalan Özer, önemini yaşayarak anladığı suyun israf edilmesini engellemek için sistem tasarladı.

- Prototipi apartmanın bodrumunda yaptı

Makine mühendisi Caner Özer, AA muhabirine, umarsız harcanan suyun insanların günlük hayatında ne kadar önemli olduğunu fark ettikten sonra bir mühendis olarak oto yıkamalardaki su israfına çözüm bulmak için kolları sıvadığını anlattı.

Sistemin ilk prototipini apartmanın bodrum katında, zaman zaman arkadaşlarının atölyelerini gece saatlerinde kullanarak yaptığını belirten Özer, 1 yıllık çalışma sonucu sistemin son halini aldığını dile getirdi.

Özer, sık kullanılan oto yıkama sisteminde aracın kir durumu ve fiziki büyüklüğünden bağımsız olarak tek prensiple çalıştığını ifade ederek, bunun da suyu mümkün olduğunca basınçlı hale getirip temizliği suya yaptırmak olduğunu söyledi.

Oto yıkamalarda su tüketimiyle iş gücücünün ters orantılı olduğunu aktaran Özer, "Benzin istasyonlarında yer alan tünel oto yıkamalarda hiç insan yok. Bir araç için ortalama 200 litre su tüketilir. Basınçlı sistemlerde de araç için ortalama 60 litre ila 80 litre miktarında su tüketilir. Çalışan, suyu aracın üzerine yöneltmekle sorumludur. Temizlik su ile yapılır. Bizim sistemimizde özel tabancamız kiri kabartmaya yetecek tazyikte su atar. Çalışan bezlerle kabartılan kiri aracın üzerinden alır." diye konuştu.