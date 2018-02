Marmaris’te aracın çarptığı at telef oldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Değirmenyanı’nı Mevkii’de bir aracın çarptığı, yabani olduğu iddia edilen at telef oldu. Vatandaşların yol kenarında bulduğu at, ihbar üzerine olay yerine gelen Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından çukur açılarak gömüldü.