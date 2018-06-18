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Aracın çarptığı köpek emekli madencinin çabalarına rağmen öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde bir aracın çarptığı köpek, köyde yaşayan emekli madenci Zihni Tekmen'in tüm çabalarına rağmen öldü.

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesinde bir aracın çarptığı köpek, köyde yaşayan emekli madenci Zihni Tekmen'in tüm çabalarına rağmen öldü. Ramazan Bayramının ikinci günü Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyü girişinde yol kenarında acılar içinde kıvranan bir köpeğin sesini duyan emekli madenci 63 yaşındaki Zihni Tekmen, bir aracın çarptığı tahmin edilen köpeği aldı. Zihni Tekmen aç kalan köpeği sütle besledi. Zihni Tekmen köpeğin vücudunda kurtların oluştuğu yaralarını su ile yıkadı. Zihni Tekmen ve oğlu 30 yaşındaki Türkay Tekmen daha sonra köpeği bir veterinerine götürdü. Tedavisinin ardından eve getirilen köpek sabah saatlerinde öldü. Zihni Tekmen köpeği bahçeye gömerken, büyük üzüntü yaşadı.

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