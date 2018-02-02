Aracın çarptığı yaralı köpeğe, jandarma sahip çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu sol ayağından yaralanan sokak köpeğine, devriye görevi yapan jandarma ekipleri sahip çıktı. Ekipler, yolda yaralı halde buldukları ve 'Kara' adını verdikleri köpeği veteriner hekime götürüp tedavi ettirdikten sonra yiyecek verdi.

Özalp ilçesi'nde araç çarpması sonucu sol ayağı kırılıp, yolda yaralı halde kıvranan sokak köpeğine, devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri sahip çıktı. Ekipler, yaralı köpeği araca bindirip hemen ilçedeki bir veteriner hekime götürdü. Veteriner tarafından ayağında ameliyat edilip, platin takılan sokak köpeği, daha sonra ilçe Jandarma Komutanlığına götürülerek, yiyecek verildi. Kısa süre sonra iyileşen sokak köpeğine jandarma ekipleri tarafından, 'Kara' ismi verildi.