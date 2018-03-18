Aracın içinde yaralı bulundu

İZMİR (AA) - İzmir’in Balçova ilçesinde bir kişi, arabasının içinde başından silahla yaralanmış halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, İzmir Çeşme otoyolu Narlıdere gişeleri mevkisinde 35 DA 5739 plakalı hafif ticari aracın içinde yaralı bir kişi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Başından yaralı halde bulunan Gökhan Pala, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Pala'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın cinayet ya da intihar olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, soruşturma başlattı.
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