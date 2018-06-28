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Aracın üzerine elektrik kablosu düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Aracın üzerine elektrik kablosu düştü

Karabük'te seyir halindeki bir aracın üzerine enerji nakil hattından kopan tel düştü.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi 2. Cadde'deki enerji nakil hattındaki bir kablo henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

Bu sırada caddede ilerleyen Dursun Zor yönetimindeki 78 BM 428 plakalı panelvanın üzerine düşen tel, araçta hasara yol açtı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yoldaki tel, elektrik idaresi yetkilileri tarafından kaldırıldı.

Sürücü Zor, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir anda telin aracın üzerine düştüğünü, kıvılcım çıkınca korktuğunu anlatarak, 10-15 metre ilerledikten sonra durabildiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Zor elektrik teli Karabük

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