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Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da servis şoförü Rıdvan B. aracına binen genç kadına tecavüze kalkıştı. İlk ifadesinde 'Kendisi istedi' dedi ama savcı kadının direnmek için servis şoförünün dudağını ısırdığını gösteren fotoğraflarla 22.5 yıl hapis istedi.

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

İğrenç olay İstanbul'da meydana geldi. 28 yaşındaki A.Y., Alibeyköy otogarına gitmek üzere servis beklerken başka bir servis şoförü olan Rıdvan B. aracıyla yanına geldi. A.Y. servisinin ne zaman geleceğini sordu. Rıdvan B. genç kadına kendisinin de Alibeyköy otogarına gittiğini, isterse götürebileceğini söyledi.

Genç kadın da araca binerek arka koltuğa oturdu. İddiaya göre şüpheli, aracı tenha bir yerde durdurdu ve genç kadını yere yatırıp öpmeye başladı. Bunun üzerine genç kadın Rıdvan B.’nin dudağını ısırdı.

Gözaltına alınan Rıdvan B. tutuklandı. 'Kendisi istedi' dedi ama savcı kadının direnmek için dudağını ısırdığını gösteren fotoğraflarla 22.5 yıl hapis istedi. (Vatan)


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istanbul tecavüz Servis şoförü genç kadın

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