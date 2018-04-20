Aracında fenalaşan adam öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- MANİSA'nın Nazilli ilçesinde, kalp krizi geçirdiği iddia edilen Emin Gülşen (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Dereağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'de Çay ocağı işleten Emin Gülşen'i zeytinlik alanda park halindeki 09 CAM 23 plakalı hafif ticari aracında hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri baygın haldeki Gülşen'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gülşen yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum