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Aracında fenalaşan adam öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Nazilli ilçesinde, kalp krizi geçirdiği iddia edilen Emin Gülşen (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aracında fenalaşan adam öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- MANİSA'nın Nazilli ilçesinde, kalp krizi geçirdiği iddia edilen Emin Gülşen (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Dereağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'de Çay ocağı işleten Emin Gülşen'i zeytinlik alanda park halindeki 09 CAM 23 plakalı hafif ticari aracında hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri baygın haldeki Gülşen'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gülşen yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aracında fenalaşan adam öldüAracında fenalaşan adam öldü

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