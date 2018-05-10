Aracını Türkiye'de boyatmak için binlerce kilometre yaptı

GÖKHAN YILMAZ - Almanya'nın Leverkusen kentinde yaşayan Berthold Wisseling, Türk arkadaşının, memleketinde boyattığı aracındaki işçiliği beğenince yollara düştü.

Arkadaşı İsmail Kaluk'un, kısa bir süre önce ziyaret ettiği memleketi Zonguldak Devrek'te boyattığı aracı gören Wisseling, otomobilin rengine, boyamadaki işçiliğe hayran kaldı ve aracını Türkiye'de boyatmaya karar verdi.

Kaporta boyama ustası Kenan Karadeli ile iletişime geçen Wisseling, birkaç günlük yolculuğun ardından aracını Karadeli'ye emanet etti. Yaklaşık dört hafta süren çalışmalarda çok sevdiği otomobilinin yanından bir an olsun ayrılmayan Wisseling, binlerce kilometre yol katederek geldiği Türkiye'de, yeni dostlar edinmenin yanı sıra aracını istediği şekilde yeniletmenin mutluluğunu yaşadı.

İki çocuk babası 63 yaşındaki Wisseling, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını Türkiye'de boyatmak istediğini söylediğinde Kaluk'un inanamadığını belirterek, "Ustanın işçiliğine güvendim, durumu yakınlarıma anlattım, farklı tepkiler aldım. Kafama koyduğum bir şeyi yaparım. En iyi arkadaşım, benim macerayı seven bir insan olduğumu biliyor. Bana, 'Sen bunu yaparsın' dedi. Buraya geldim ve burada iyi karşılandım. Buradaki insanların bize göstermiş olduğu hizmet ve yardımlaşma daha fazla." diye konuştu.