ARACINIZDAN İNDİĞİNİZDE SAKIN BU HATAYI YAPMAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

  Ümraniye'de üzerinde seramik yüklü  kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyoneti çalarak kaçan şüpheli Murat K., yakalandı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
Ümraniye'de üzerinde seramik yüklü kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyoneti çalarak kaçan şüpheli Murat K., yakalandı. Çalınan seramik yüklü kamyonet bulundu, Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer sürücüleri uyararak kısa süreliğine de olsa araçlarından indiklerinde mutlaka kontak anahtarını yanlarını almalarını istedi.
Ümraniye'de Esenşehir mahallesinde 26 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti: Bir seramik firmasında çalışan şoför Mustafa Kemal Güneş, malları teslim etmek için işyerinin önünde durdu. Kısa süre için durduğu için kontak anahtarını aracın üzerinde bırakan Güneş, işyerine girdi. Ancak bir süre sonra kamyonetin hareket ettiğini görerek dışarı koştuğunda, bir kişinin aracıyla birlikte uzaklaştığını gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YAKALANDI
Güvenlik kamera görüntülerinde park halindeki aracın çevresinde dolaşan şüphelinin bir süre etrafı kontrol ettiği, kimsenin olmadığını gördüğünde aniden şoför koltuğuna binerek hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis önce şüphelinin eşkalini tespit etti. Oto hırsızlık büro amirliği tarafından önceki gün yapılan operasyonda kimliği tespit edilen şüpheli Murat K., gözaltına alındı. Çalınan kamyonette içindeki mallarla birlikte bulunarak sahibine teslim edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Murat K.' da adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer vatandaşları uyararak kısa süreliğini de olsa araçtan ayrıldıklarında mutlaka kontak anahtarını yanlarını almalarını istedi.

Görüntü Dökümü:
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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri
-Şüphelinin adliyeye sevki

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