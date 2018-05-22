Aracıyla 3 kişinin ölümüne neden olan Serbes'in yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in yargılandığı davada bilirkişi heyeti, sanığın kullandığı bazı ilaçların sürüş becerisini ve güvenliğini olumsuz etkilediği, bunların alkolle birlikte alınması eğilimi nedeniyle eylemin bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde rapor hazırladı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden üç, Erciyes Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisince hazırlanan 47 sayfalık bilirkişi raporunda trafik kazasının meydana gelmesinde etki eden unsurlar ele alındı.

Serbes'in alkollü araç kullandığına ilişkin tanık ifadeleri bulunmasına rağmen konunun kesinliğe kavuşmadığının belirtildiği raporda sanığın kullandığı sürüş becerisi ve güvenliğini olumsuz etkileyen ilaçları kullandığının kesin olduğuna dikkat çekildi.

Emrah Serbes'in trafik kazası sırasında sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen Rivotril isimli ilaç etkisi altında olduğu, buna ek olarak aynı özellikleriyle bilinen Diazem'in de etkisinin olabileceği şüphesinin bulunduğu belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: