Aracıyla 3 kişinin ölümüne neden olan Serbes'in yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık yazar Emrah Serbes'in yargılanmasına devam edildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serbes, müşteki Ahmet Mert Özçelik ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı, mağdur aile için bir önceki duruşmada söylediği "yeni model araçlarıyla gelselerdi bu kadar ağır şartlar oluşmazdı" sözlerini temenni amacıyla söylediğini savunarak yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Sanık avukatı Ayhan Baytekin, müvekkilinin kusurlu olduğunu hatırlatarak "Alkol ve ilaç kullanmadım' diyor. Olay sonrası travma yaşadı. Bu travmanın etkisi halen devam ediyor. Cezaevine girdikten sonra ilaç kullanmadı. Özellikle ihtiyacı olan biri değil. Kenan'ın kazayı üstüne alması spontane gelişti. Müvekkil travmayı atlattıktan sonra teslim oldu. Kazanın oluşumuna havanın yağışlı olması, aydınlatmanın olmamasının etkili olması kanaatindeyiz. Olay yerinde keşif yapılması kanaatindeyiz. Tahliye talep ediyoruz." şeklinde savunma yaptı.

- Bu sefer de tanığı suçladı Mahkeme Başkanı duruşmaya gelemeyen ambulans hemşiresi tanık Ayşegül M'nin önceki ifadesini okuyarak tanığın sanık Serbes'ten alkol kokusu aldığını ve sanıkların hastaneye gitmeyi kabul etmediklerini söylediğini belirtti. Serbes, bu ifadeye ilişkin, "Beyanı kabul etmiyorum. Basından etkilendiğini düşünüyorum. Ben kendisine diğer araçtaki şahıslara ne olduğunu sorduğumda ikisinin öldüğünü söylemiştir. 'Biz ayakta durabiliyoruz. Hastaneye gitmemize gerek yok' şeklinde kendisine beyanda bulunduğum doğrudur. Kendisi bize '8 takla atan araçtan çıktınız. İç kanamanız olabilir. Hastaneye gitmeniz iyi olur' şeklinde beyanda bulunabilirdi. Hastaneden kaçmadık." dedi. Serbes'in avukatı Baytekin tanığın ambulansta bulunan alkollü sıvıların kokusu ile bu şekilde yorumlamış olabileceğini düşündüklerini ifade etti. - "Ailemi kaybettim, sanki mağdur olan onlarmış gibi davranıyorlar" Müşteki Ahmet Mert Özçelik ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "16 yaşında kız kardeşimi kaybettim. Çocuğumu kaybetmiş gibiyim. Annemi ve babamı kaybettim. Ben tek kaldım. Benim ailem öldü. Babamın mezarındaki toprağa dokunurken ona dokunmuş gibi oluyorum. Ben bu kadar acı yaşarken sanki mağdur olan onlarmış gibi davranıyorlar. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

İddia makamı mütalaasında kaza gerçekleştikten sonra sanık Kenan Doğru'nun suçu üstlendiğini, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan araştırmalar neticesinde kriminal incelemeler, tanık beyanları, bira şişesinden elde edilen DNA raporu ve dosya içeriğinden kaza anında sürücünün Emrah Serbes olduğu ve kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildiğini bildirdi. İddia makamı Serbes'in alkollü araç kullanmasından dolayı kaza yapmasında bilinçli taksir durumunun söz konusu olduğu, Serbes'in bilirkişi raporuna göre tam ve asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve Doğru'nun ise "gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildirme" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile çarptırılması yönünde mütalaa verdi. Serbes olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunu ancak alkol kullanmadığını ve bilinçli taksirle suç işlemediğini iddia etti. Mahkeme heyeti sanık avukatının olay yerinde keşif talebini reddetti.