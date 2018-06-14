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Aracıyla ters yöne giren sürücü kazada yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 21:06 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta ters yöne girerek başka bir otomobille çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta ters yöne girerek, başka bir otomobille çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Berat Orçan'ın kullandığı 06 AR 0311 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye karayolunun 20. kilometresinde ters yönden gelen Enes Özsöğüt idaresindeki 27 YE 088 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Özsöğüt olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Berat ve Reyhan Orçan ile Enes Malik Görüzoğlu, Mahmut Azparlak ve Fatih Tuzlaca 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Özsöğüt’ün cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 5 yaralı Kahramanmaraş trafik kazası

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