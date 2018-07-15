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Araçlar su basan yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:59 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar, sular altında kalırken, zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına çevredekiler koştu.  Adapazarı'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar, sular altında kalırken, zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına çevredekiler koştu.

Adapazarı'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ulaşımın sağlandığı ana cadde sular altında kalırken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, yolun ortasında kalırken, çevredekiler yardıma koştu. Araçlar, sudan çıkarılırken, kanalların açılmasıyla su çekildi.

Su baskının olduğu bölgede kafe işleten İrfan Gülen, "Vadiden aşağı gelen sel suyu, burayı bu hale getirdi. Daha önce aynı olay yine tekrarlandı. Belediye geldi; kapakları açtı, gitti. Çamuru burada bıraktı. Yukarıdan gelen derede menfezin ağzı yetmiyor, suyu almayınca yola geliyor sonra burası komple çamur deryası. Araçlar burada yolda kaldı, gidemedi. Vatandaşlar itti araçları. 50 santim yüksekliğinde su birikintisi yığıldı" dedi.

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