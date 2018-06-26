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Araçlara "halı" ve "battaniyeli" dolu önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Edirne'de kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü halı ve battaniye ile kapattı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü halı ve battaniye ile örttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü kapatarak önlem aldı.

Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmini üzerine, kentteki araç sahipleri harekete geçti.

Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü halı ve battaniye ile kapattı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte kuvvetli sağanak birlikte dolu yağması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
battaniye dolu halı sağanak

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