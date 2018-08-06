Araçları durdurup kitap dağıttılar

MERSİN (AA) - Mersin Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen "Şiir Festivali" kapsamında yoldan geçen sürücüler durdurulup çok sayıda kitap dağıtıldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediyesinin desteğiyle Mersin Yazarlar Derneği tarafından ilçedeki Aladağ Mahalesi'nde "Şiir Festivali" düzenlendi.
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, üyeler ve Aladağ Mahalle Muhtarı Ahmet Ertunç, festival kapsamında zabıtaların durdurduğu araçların sürücülerine paketlenmiş kitapları hediye etti.
Kendilerine kitap hediye edilmesine şaşıran sürücüler, teşekkür etti.
Ayrıca, bir eşeğin heybelerine dizilen kitaplar da Aladağ Mahallesi'nde ev ev gezilerek dağıtıldı.
Tuna, düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, insanların ruhunun da gönlünün de güzelleşmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Gönül güzelliği olan şairlerimiz ve yazarlarımız duruşları, diksiyonları, kurdukları cümleler ve kendilerini ifade etmeleri yönünden özellikli kişilerdir. Bu çatı altındaki şairlerimizi ve yazarlarımızı artık yakinen tanıyoruz. Bugün bu etkinlikte her birinin birer tane kitabını vatandaşlarımıza armağan etmekten büyük mutluluk duydum. Tema olarak seçtikleri bir konu hakkında bunu cümlelere döküp, kitaplaştırarak gelecek kuşaklara aktarabilmek çok önemlidir. Bu nedenle hepsini ayrı ayrı kutluyorum."
Tuna, Toroslar Belediyesi olarak sporun, sporcunun, sanatın, sanatçının ve zanaatkarın her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın da amaçlarının ilgi çeken etkinliklerle kitap okumayı ve yazmayı teşvik etmek olduğunu belirtti.
İtalya'da büyük patlama, yaralılar var
Kan donduran iddia: Bir hayalete aşığım ve ondan çocuk istiyorum
Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti
Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü
Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum