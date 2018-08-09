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Araçlarına zarar verdikleri gurbeçileri dolandıran çift yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

 İZMİR-Çanakkale karayolunda seyahat eden yabancı plakalı otomobillerin tekerlek ve bağlantı noktalarına, mola verdikleri yerlerde kimyasal madde sürüp, tekrar hareket ettiklerinde duman çıkmasını sağlayan, ardından da kendi araçlarıyla peşlerinden gidip, tamir etme bahanesiyle sürücülerden 100 ila 200 dolar veya euro para alan çift, Bergama'da yakalandı.

Araçlarına zarar verdikleri gurbeçileri dolandıran çift yakalandı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR-Çanakkale karayolunda seyahat eden yabancı plakalı otomobillerin tekerlek ve bağlantı noktalarına, mola verdikleri yerlerde kimyasal madde sürüp, tekrar hareket ettiklerinde duman çıkmasını sağlayan, ardından da kendi araçlarıyla peşlerinden gidip, tamir etme bahanesiyle sürücülerden 100 ila 200 dolar veya euro para alan çift, Bergama'da yakalandı.
Kent merkezinde yaşayan Kader Y. (34) ve eşi Ayşe Durdu Y. (37), İzmir- Çanakkale karayolunda yabancı plakalı araçları ve özellikle gurbetçi sürücüleri kendilerine hedef seçti. Çiftin, yoldaki alışveriş merkezleri ve akaryakıt istasyonlarında mola veren sürücülerin park halindeki otomobillerinin tekerleklerine ve bağlantı noktalarına, iddiaya göre kimyasal bir madde sürüp, hareket etmesini bekleyip, sonrasında da kendi araçlarıyla peşlerinden gittiği tespit edildi. Sürdükleri kimyasal maddenin yolda giderken tekerleklerden duman çıkarmaya başlamasıyla, kurban seçtikleri sürücüleri durduran çiftin, yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, tamir edebileceklerini söylediği bildirildi. Sürücülerin kabul etmesi durumunda yerinden söktükleri tekerleği kendi araçlarına yükleyerek uzaklaşan çiftin, bir süre sonra sadece temizleyip, geri getirerek yerine taktığı ve karşılığında 100- 200 dolar veya euro para aldığı saptandı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Jandarma, yol üzerindeki bir alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. İzmir- Çanakkale karayolunu kullanarak Kuşadası'na tatile gitmek üzere yola çıkan Bulgaristan vatandaşı Toma Stoyanov yönetimindeki A.0853 MH plakalı otomobilin sol arka lastiğini aynı yöntemi uygulayan ve yardım bahanesiyle söken şüpheliler, dün Bergama yakınlarında jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Araçlarına zarar verdikleri gurbeçileri dolandıran çift yakalandıAraçlarına zarar verdikleri gurbeçileri dolandıran çift yakalandıAraçlarına zarar verdikleri gurbeçileri dolandıran çift yakalandı

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