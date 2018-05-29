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Araçlarının üstüne ağaç devrilen 2 gazeteci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Araçlarının üstüne ağaç devrilen 2 gazeteci öldü

TRYON (AA) - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, fırtınada araçlarının üstüne ağaç devrilen 2 gazeteci yaşamını yitirdi.

Güney Carolina eyaletinin Greenville bölgesinde yayın yapan WYFF televizyon kanalı, haber sunucusu Mike McCormick ve foto muhabiri Aaron Smeltzer'in, araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

36 yaşında olan gazetecilerin, kazanın meydana geldiği esnada, Kuzey Carolina'nın Polk County bölgesinde kötü hava koşullarıyla ilgili haber yaptığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
gazeteci Kuzey Carolina

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