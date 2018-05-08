Aradahan'daki FETÖ/PDY davasında karar

Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanığa 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 9 ay 22 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhsin Temizel, İsrafil Aydın, Fatih Erdoğmuş, Ayhan Kılıç, Olgun Sarıkamış ve tutuksuz sanık Aysel Koyuncu ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmaları ve sözleri sorulan sanıkların tamamı haklarındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Benzer savunmalar yapan sanık avukatları da müvekkillerinin beraat ile tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti "terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan ve cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yapılan sanıklardan Temizel'i 7 yıl 9 ay 22 gün, Koyuncu ve Erdoğmuş'u 7 yıl 6 ay, Sarıkamış'ı 6 yıl 10 ay 15 gün, Aydın ve Kılıç'ı 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Heyet tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamına karar verdi.

