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 'ARADAKİ ADAM' YÖNTEMİYLE 11 MİLYON EUROLUK DOLANDIRICILIK

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

  *2'si Nijeryalı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında  *715 bin Euroluk dolandırıcılık ise son anda önlendi.  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine başvuran bir uluslararası ticaret firmasının yetkilisi bilgileri dışında şirket hesaplarından 11 milyon 231 bin 684 Euro'nun EFT yapıldığı, şirket yetkililerinin bu EFT'den bilgisi olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

*2'si Nijeryalı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında

*715 bin Euroluk dolandırıcılık ise son anda önlendi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine başvuran bir uluslararası ticaret firmasının yetkilisi bilgileri dışında şirket hesaplarından 11 milyon 231 bin 684 Euro'nun EFT yapıldığı, şirket yetkililerinin bu EFT'den bilgisi olmadığını belirterek şikayetçi oldu. Siber polisler konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda şirketin mail hesaplarının hacklendiğini dolandırıcılığın 'Man in the middle' diye adlandırılan 'aradaki adam' yöntemiyle yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemede firmanın mail trafiğini ele geçiren bilgisayar korsanlarının 2 firma arasındaki yazışmaya girerek kendi hazırladıkları sahte maili ileterek havalenin kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını tespit etti. Bilgisayar korsanları firmaların daha önceden yollamış olduğu e-faturalar ve ön faturaların benzerlerini hazırlayarak diğer firma sahiplerine de bu yolla güven verdiklerini belirledi.

2'Sİ YABANCI 11 GÖZALTI
Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli, Tekirdağ, Aksaray ve Antalya'da bulunan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile A.K., Ö.A., M.T., M.D., A.Ç., S.Ç., MA., HD., ve İHB. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.D.'nin geçmişte açığa alınan bir polis olduğu, H.D.'nin ise Devlet Demiryolları'nda işçi olarak görev yaptığı öğrenildi.

715 BİN EURO'LUK VURGUN SON ANDA ÖNLENDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 650 Euro, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harddisk, hafıza kartları, banka cüzdanları, hesap ekstreleri gibi pek çok evrak ele geçirildi. Polis ekipleri bilgisayarlarda yaptığı incelemede şüphelilerin 715 bin Euro tututarında bir vurgun daha yapacaklarını belirleyince paraya bloke koydurdu.

3 TUTUKLU, 8 ADLİ KONTROL
Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2'si Nijerya uyruklu toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Nijerya uyruklu W.A.A. ve C.C.O. ile A.K. tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin evlerde arama yapması ve şüphelileri gözaltına alması ile adliyeye sevk edilmeleri kameralarca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Ekiplerin operasyon yapması
-Adreslerde arama yapılması
-Polis ekiplerinin bulduğu belge ve notlar
-Nijerya uyruklu şüphelinin gözaltına alınması
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Sergiden görüntü
-Ele geçirelen banka hesap cüzdanları
-Cep telefonları ve bilgisayar
-Genel ve detaylar

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