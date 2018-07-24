"Arakan krizinin çözümü zaman alacak"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Arakan'daki krizinin karmaşık bir durum olduğunu, çözümün hızlı olmayacağını ve zaman alacağını söyledi.

Burgener, Myanmar'a ziyaretinin ardından BM Güvenlik Konseyini ilk kez kapalı oturumda bilgilendirdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Burgener, Myanmar ziyareti sırasında hükümet yetkilileriyle ''yapıcı ve samimi'' görüşmelerde bulunduğunu ve eylül ayında Myanmar'a tekrar bir ziyaret daha gerçekleştireceğini söyledi.

Burgener, krizin çözümüne ilişkin, "Oldukça karmaşık bir durum, anlık bir çözümü yok ve zaman alacak." değerlendirmesini yaptı.

Myanmar hükümetinin, Arakanlı mültecilerin evlerine dönmelerine izin verme konusunda istekli olup olmadığına yönelik soruya ise Burgener, "Onları geri getirmek istediklerini beyan ettiler ama Arakan'da sahadaki uzlaşmazlık sadece hükümet yüzünden değil, Müslüman toplum ve çoğunluğu Budist diğer Arakanlılar arasında. Arakanlıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde dönmesi gerek." yanıtını verdi.