Arakan'da eş zamanlı patlamalar

BANGKOK (AA) - Myanmar'da Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de hükümet binalarını hedef alan eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi.

Polis sözcüsü Aung Myat Moe, sabah saat 04.00 sıralarında şehirde 3 yerde patlamalar yaşandığı, 3 noktada da el yapımı patlayıcılar bulunduğunu açıkladı.

Moe, patlamalarda can kaybının olmadığını belirterek, üst düzey bir hükümet yetkilisinin konutunun önünde yaşanan patlamada bir polis memurunun yaralandığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şehirde geçen ay polis güçleri Mrauk-U antik kentinde eylem yapan Budist protestocu gruba ateş açmıştı. Olayda 7 eylemci ölmüş, 10'dan fazla eylemci yaralanmıştı. Ardından eyalet yönetimine bağlı çalışan bir kasaba yöneticisi yol kenarındaki arabasının içinde ölü bulunmuştu. Cinayetin Budist fanatikler tarafından intikam amacıyla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Bombalı eylemlerin de aynı amaçla yapılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Sittwe'de Müslüman ve Budist topluluklar arasında 2012 yaşanan şiddet olayları nedeniyle 120 bin Arakanlı Müslüman şehri terk ederek çevredeki mülteci kamplarına yerleşmişti. Budist nüfus ise şehir merkezinde kalmıştı.

Myanmar ordusunun eyaletin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar sırasında yaşanan, Birleşmiş Milletlerin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği katliamlar nedeniyle geçen ağustos ayından bu yana yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman komşu Bangladeş'e sığınmıştı.