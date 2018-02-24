HABER

Arakan'da eş zamanlı patlamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:41 | Son Güncelleme

Başkent Sittwe'deki patlamalarda 1 kişi yaralandı - Hükümet binalarını hedef alan saldırıların, polisin geçen ay Mrauk-U antik kentinde eylem yapan Budist gruba yönelik silahlı müdahalesinin intikamını almak için düzenlendiğinden şüpheleniliyor

BANGKOK (AA) - Myanmar'da Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de hükümet binalarını hedef alan eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi.

Polis sözcüsü Aung Myat Moe, sabah saat 04.00 sıralarında şehirde 3 yerde patlamalar yaşandığı, 3 noktada da el yapımı patlayıcılar bulunduğunu açıkladı.

Moe, patlamalarda can kaybının olmadığını belirterek, üst düzey bir hükümet yetkilisinin konutunun önünde yaşanan patlamada bir polis memurunun yaralandığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şehirde geçen ay polis güçleri Mrauk-U antik kentinde eylem yapan Budist protestocu gruba ateş açmıştı. Olayda 7 eylemci ölmüş, 10'dan fazla eylemci yaralanmıştı. Ardından eyalet yönetimine bağlı çalışan bir kasaba yöneticisi yol kenarındaki arabasının içinde ölü bulunmuştu. Cinayetin Budist fanatikler tarafından intikam amacıyla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Bombalı eylemlerin de aynı amaçla yapılmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Sittwe'de Müslüman ve Budist topluluklar arasında 2012 yaşanan şiddet olayları nedeniyle 120 bin Arakanlı Müslüman şehri terk ederek çevredeki mülteci kamplarına yerleşmişti. Budist nüfus ise şehir merkezinde kalmıştı.

Myanmar ordusunun eyaletin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar sırasında yaşanan, Birleşmiş Milletlerin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği katliamlar nedeniyle geçen ağustos ayından bu yana yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman komşu Bangladeş'e sığınmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arakan eyaleti Budist fanatikler Myanmar Sittwe

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

İlker Başbuğ'la ilgili çarpıcı iddia: İki partinin ittifakını istiyor

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti kuruldu

Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti kuruldu

Ihlamura rağbet arttı

Ihlamura rağbet arttı

Minik öğrencilerden Mehmetçik kampanyasına harçlıkla destek

Minik öğrencilerden Mehmetçik kampanyasına harçlıkla destek

Pazarcı, etiketlere fiyat yerine şiir ve güzel sözler yazıyor

Pazarcı, etiketlere fiyat yerine şiir ve güzel sözler yazıyor

Minik öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına destek

Minik öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına destek

Hisarcık’ta “Okuma Yazma Seferberliği”

Hisarcık’ta “Okuma Yazma Seferberliği”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.