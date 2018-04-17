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Arakanlı avukattan Myanmar'a karşı UCM'ye başvurma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Arakanlı avukat Sultana: - "BMGK, Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği korkunç suçların yanı sıra Shan, Karin, Kachin ve diğer eyaletler dahil ülkedeki öteki etnik gruplara yönelik ihlallerden dolayı Myanmar'daki durumu gecikmeden UCM'ye bildirmeli"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Arakanlı avukat Razia Sultana, Arakanlı Müslümanlara ve diğer etnik gruplara karşı işlediği "korkunç suçlar" nedeniyle Myanmar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

Sultana, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) çatışmalarda cinsel şiddet konusunun ele alındığı toplantısında yaptığı konuşmada, araştırmaları sırasında Myanmar ordusundan askerlerin, "Arakan eyaletindeki 17 köyde 300'den fazla kadın ve kıza tecavüz ettiğine" ilişkin kanıt bulduğunu belirtti.

Geçen yılın ağustos ayından bu yana 350'den fazla köyün saldırıya uğradığını ve yakıldığını anımsatan Sultana, "bu rakamın gerçekte tecavüze uğrayan toplam kadın sayısının yalnızca bir kısmını oluşturduğunu" kaydetti.

Myanmar ordusunun zulmünden kaçarak mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocuklarıyla 2014 yılından bu yana görüşmeler yapan Sultana, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim geldiğim yerde, Arakanlı Müslüman olması nedeniyle kadınlar ve kızlar, Myanmar ordusu tarafından tecavüze uğradı, işkence gördü ve öldürüldü. 6 yaşındaki küçük kızlar dahi tecavüze uğradı. Bazı kadın ve kızlar, Bangladeş sınırını geçmeye çalışırken yakalandı ve tecavüze uğradı. Bazıları korkunç şekilde yaralandı ve diri diri gömüldü."

Sultana, cinsel şiddetin Arakan eyaletinin genelinde yaşandığını ve yüzlerce asker tarafından işlendiğini söyleyerek, “tecavüzün sistemli planlandığına ve halka karşı silah olarak kullanıldığına dair güçlü kanıtlar bulunduğunu” bildirdi.

Kadınların ağır yaralanmasıyla sonuçlanan tecavüzlerin Arakan halkını sadece terörize etmekle kalmadığına, aynı zamanda "soylarını sürdürme imkanını da ortadan kaldırdığına" dikkati çeken Sultana, "Genç kadınlar ve kızlar ya kaçırılıyor ya da iş ya da evlilik vaadiyle kandırıldıktan sonra ortadan yok oluyor. BMGK, Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği korkunç suçların yanı sıra Shan, Karin, Kachin ve diğer eyaletler dahil ülkedeki öteki etnik gruplara yönelik ihlallerden dolayı Myanmar'daki durumu gecikmeden UCM'ye bildirmeli." diye konuştu.

Avukat Sultana, Myanmar'da etnik halklara yönelik baskının sona ermesi için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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arakanlı müslümanlar Razia Sultana

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