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Arakanlı çocukların 23 Nisan heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 21:25 | Son Güncelleme

Türkiye Dakka Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cox’s Bazar’daki Bangladeşli ve Arakanlı sığınmacı çocuklarla birlikte kutladı.Türkiye Dakka Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde, Bangladeşli ve Arakanlı Rohingya sığınmacısı çocuklarla birlikte kutladı.

Arakanlı çocukların 23 Nisan heyecanı

Türkiye Dakka Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cox’s Bazar’daki Bangladeşli ve Arakanlı sığınmacı çocuklarla birlikte kutladı.
Türkiye Dakka Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde, Bangladeşli ve Arakanlı Rohingya sığınmacısı çocuklarla birlikte kutladı. Büyükelçilik düzenlenen program kapsamında, 5 yüzü Bangladeşli ve 5 yüzü Rohinga mültecisi olan toplamda 1000 çocuğa, AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfının ortak katkılarıyla sağlanan oyuncak, hijyen paketi ve giysileri dağıtıldı. Daha sonra büyükelçilik heyeti, Büyükelçi Devrim Öztürk’ün öncülüğünde AFAD ve Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından şubat ayında Teknaf Balukhali Kampı’nda açılan Sahra Hastanesini ziyaret etti.

Arakanlı çocukların 23 Nisan heyecanı

Arakanlı çocukların 23 Nisan heyecanı

Arakanlı çocukların 23 Nisan heyecanı

Arakanlı çocukların 23 Nisan heyecanı

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