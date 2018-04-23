Arakanlı çocukların 23 Nisan heyecanı

Türkiye Dakka Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Cox’s Bazar’daki Bangladeşli ve Arakanlı sığınmacı çocuklarla birlikte kutladı.
Türkiye Dakka Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde, Bangladeşli ve Arakanlı Rohingya sığınmacısı çocuklarla birlikte kutladı. Büyükelçilik düzenlenen program kapsamında, 5 yüzü Bangladeşli ve 5 yüzü Rohinga mültecisi olan toplamda 1000 çocuğa, AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfının ortak katkılarıyla sağlanan oyuncak, hijyen paketi ve giysileri dağıtıldı. Daha sonra büyükelçilik heyeti, Büyükelçi Devrim Öztürk’ün öncülüğünde AFAD ve Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından şubat ayında Teknaf Balukhali Kampı’nda açılan Sahra Hastanesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
ABD’de PKK skandalı!
Samsung Galaxy S8'de beklenen güncelleme yayınlandı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Okuyucu Yorumları 0 yorum