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Arakanlı insan hakları örgütleri endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:29 | Son Güncelleme

Özgür Rohingya Koalisyonu: "(Myanmar hükümeti ile BM arasında imzalanan protokol) 1990'ların başından bu yana topraklarından kovulan ve yerlerinden edilen 1 milyon Arakanlı Müslümanın hayatını etkileyen bir anlaşmada şeffaflık olmaması ve bu halka yer verilmemesi hem kabul edilemez hem de endişe verici"

Kendi topraklarında uğradıkları zulüm nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için Myanmar hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan protokol, Arakanlı insan hakları örgütlerini endişelendirdi.

Arakanlı Müslümanların haklarını savunmak için kurulan Özgür Rohingya Koalisyonu'ndan (Free Rohingya Coalition) yapılan açıklamada, BM'nin, Arakanlı Müslümanların geri dönüşü sürecinde yer almasından memnuniyet duyulduğunu ancak protokolle alakalı bazı endişelerin de olduğu kaydedildi.

Bu endişelerden ilkinin, protokolün detaylarının kamuoyunun dikkatine sunulmaması ve gizli tutulması olduğuna işaret edilen açıklamada, ikinci olarak, söz konusu protokolün istişare sürecine Arakanlı Müslümanların dahil edilmemesinin endişelere yol açtığı kaydedildi.

Protokolün ileriki aşamalarında da Arakanlı Müslümanların yer almasının söz konusu olmadığına vurgu yapılırken, "1990'ların başından bu yana topraklarından kovulan ve yerlerinden edilen 1 milyon Arakanlı Müslümanın hayatını etkileyen bir anlaşmada şeffaflık olmaması ve bu halka yer verilmemesi, hem kabul edilemez hem de endişe verici." denildi.

Protokolde "vatandaşlığa giden yol" nitelendirmesinin kullanıldığına dikkat çekilirken, bir an önce Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verilmesi gerektiği, bu konuda Myanmar hükümetinin daha önce verdiği sözleri tutmadığı belirtildi.

Açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) daha önce geri dönen Arakanlı Müslümanlara gerekli güvenli ortamı sağlamakta başarısız olduğu anımsatılarak, Arakanlı Müslümanlara uluslararası koruma verilmesi çağrısında bulunuldu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü günlük basın brifinginde, Myanmar güvenlik güçlerinin, şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında bir protokol imzalandığını söylemişti.

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar Birleşmiş Milletler

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