Arakanlı insan hakları örgütleri endişeli

Kendi topraklarında uğradıkları zulüm nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için Myanmar hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan protokol, Arakanlı insan hakları örgütlerini endişelendirdi.

Arakanlı Müslümanların haklarını savunmak için kurulan Özgür Rohingya Koalisyonu'ndan (Free Rohingya Coalition) yapılan açıklamada, BM'nin, Arakanlı Müslümanların geri dönüşü sürecinde yer almasından memnuniyet duyulduğunu ancak protokolle alakalı bazı endişelerin de olduğu kaydedildi.

Bu endişelerden ilkinin, protokolün detaylarının kamuoyunun dikkatine sunulmaması ve gizli tutulması olduğuna işaret edilen açıklamada, ikinci olarak, söz konusu protokolün istişare sürecine Arakanlı Müslümanların dahil edilmemesinin endişelere yol açtığı kaydedildi.

Protokolün ileriki aşamalarında da Arakanlı Müslümanların yer almasının söz konusu olmadığına vurgu yapılırken, "1990'ların başından bu yana topraklarından kovulan ve yerlerinden edilen 1 milyon Arakanlı Müslümanın hayatını etkileyen bir anlaşmada şeffaflık olmaması ve bu halka yer verilmemesi, hem kabul edilemez hem de endişe verici." denildi.