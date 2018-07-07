"Arakanlı kadın mahkumlar şiddet ve istismara maruz kalıyor"

"2017 Ağustos ayından bu yana Buthidaung hapishanesinde çoğunluğu kadın, kız ve çocuklardan oluşan 102 Arakanlı Müslüman asılsız iddialardan dolayı tutuluyor. Pek çoğunun ailesi ve çocukları Myanmar ordusu tarafından katledildi. Bu kadın mahkumlar 15 kişiden oluşan gruplara ayrıldı ve Myanmarlı gardiyanlar tarafından şiddetli şekilde dövüldüklerine ve cinsel istismara uğradıklarına dair haberler alıyoruz. "

Uluslararası toplumu, "suçsuz" ve "masum" Arakanlı mahkumların serbest bırakması için Myanmar hükümetine baskı yapmaya davet eden Schug, şöyle konuştu:

Buthidaung hapishanesindeki Arakanlı mahkumların durumundan derin endişe duyduğunu vurgulayan Schug, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle "asılsız" ve "temelsiz" iddialarla, 100'den fazla Arakanlı Müslümanın hapiste tutulduğunu aktardı.

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Anita Schug, Myanmar'daki Buthidaung hapishanesinde "asılsız" ve "temelsiz" iddialarla tutulan onlarca Müslüman kadın mahkumun gardiyanlar tarafından şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı uyarısında bulundu.

ERC Sözcüsü Schug, görgü tanıklarının ifadelerine göre, taciz ve şiddete uğrayan mahkumların psikolojik travma yaşadığını ve cinnet geçirdiğini söyledi.

Schug, "asılsız" iddialarla hapsedilen bu kişilerin yasal savunma hakkıdan da mahrum edildiğine işaret etti.

- "700-800 Arakanlı mahkum çaresizce bekliyor"

Myanmar'ın yanı sıra yabancı ülkelerdeki Arakanlı mahkumların durumunun da içler açısı olduğunu ifade eden Schug, Arakanlı Müslümanların ellerinde kendilerini tanımlayacak hiçbir kimlik belgesi olmadığı için adeta "vatansız" kaldıklarını ve bu yüzden haksız yere hapishanelerde tutulduklarını dile getirdi.

Schug, şunları kaydetti:

"Yabancı ülkelerdeki Arakanlı Müslümanlar esasen hiçbir belge ibraz edememekle suçlanıyor. Bu yüzden hapse atılıyorlar. Cezalarını çektikten sonra dahi hapisten çıkamıyorlar. Çünkü Myanmar Arakanlı Müslümanları vatandaş olarak kabul etmiyor. Myanmar, 1982'deki Vatandaşlık Kanunu sonrasında Arakanlı Müslümanların kimliklerini resmen yok saydı. Bundan daha haksız bir şey olabilir mi?"