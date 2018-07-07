HABER

"Arakanlı kadın mahkumlar şiddet ve istismara maruz kalıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:32 | Son Güncelleme

ERC Sözcüsü Anita Schug, Buthidaung hapishanesindeki Arakanlı Müslüman kadın mahkumların şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı uyarısında bulundu - Sözcü Schug: - "2017 Ağustos ayından bu yana Buthidaung hapishanesinde çoğunluğu kadın, kız ve çocuklardan oluşan 102 Arakanlı Müslüman asılsız iddialardan dolayı tutuluyor" - "Bu kadın mahkumlar 15 kişiden oluşan gruplara ayrıldı ve Myanmarlı gardiyanlar tarafından şiddetli şekilde dövüldüklerine ve cinsel istismara uğradıklarına dair haberler alıyoruz" - "Suudi Arabistan'da 700-800 Arakanlı mahkum 5 yıldır serbest bırakılmayı bekliyor"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Anita Schug, Myanmar'daki Buthidaung hapishanesinde "asılsız" ve "temelsiz" iddialarla tutulan onlarca Müslüman kadın mahkumun gardiyanlar tarafından şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı uyarısında bulundu.

Sözcü Schug, Myanmar ve komşu ülkelerdeki Arakanlı mahkumların durumuna ilişkin, AA muhabirine konuştu.

Buthidaung hapishanesindeki Arakanlı mahkumların durumundan derin endişe duyduğunu vurgulayan Schug, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle "asılsız" ve "temelsiz" iddialarla, 100'den fazla Arakanlı Müslümanın hapiste tutulduğunu aktardı.

Uluslararası toplumu, "suçsuz" ve "masum" Arakanlı mahkumların serbest bırakması için Myanmar hükümetine baskı yapmaya davet eden Schug, şöyle konuştu:

"2017 Ağustos ayından bu yana Buthidaung hapishanesinde çoğunluğu kadın, kız ve çocuklardan oluşan 102 Arakanlı Müslüman asılsız iddialardan dolayı tutuluyor. Pek çoğunun ailesi ve çocukları Myanmar ordusu tarafından katledildi. Bu kadın mahkumlar 15 kişiden oluşan gruplara ayrıldı ve Myanmarlı gardiyanlar tarafından şiddetli şekilde dövüldüklerine ve cinsel istismara uğradıklarına dair haberler alıyoruz. "

ERC Sözcüsü Schug, görgü tanıklarının ifadelerine göre, taciz ve şiddete uğrayan mahkumların psikolojik travma yaşadığını ve cinnet geçirdiğini söyledi.

Schug, "asılsız" iddialarla hapsedilen bu kişilerin yasal savunma hakkıdan da mahrum edildiğine işaret etti.

- "700-800 Arakanlı mahkum çaresizce bekliyor"

Myanmar'ın yanı sıra yabancı ülkelerdeki Arakanlı mahkumların durumunun da içler açısı olduğunu ifade eden Schug, Arakanlı Müslümanların ellerinde kendilerini tanımlayacak hiçbir kimlik belgesi olmadığı için adeta "vatansız" kaldıklarını ve bu yüzden haksız yere hapishanelerde tutulduklarını dile getirdi.

Schug, şunları kaydetti:

"Yabancı ülkelerdeki Arakanlı Müslümanlar esasen hiçbir belge ibraz edememekle suçlanıyor. Bu yüzden hapse atılıyorlar. Cezalarını çektikten sonra dahi hapisten çıkamıyorlar. Çünkü Myanmar Arakanlı Müslümanları vatandaş olarak kabul etmiyor. Myanmar, 1982'deki Vatandaşlık Kanunu sonrasında Arakanlı Müslümanların kimliklerini resmen yok saydı. Bundan daha haksız bir şey olabilir mi?"

Schug, Hindistan ve Bangladeş'deki hapishanelerinde pek çok Arakanlı Mahkumun tutulduğu bilgisini paylaşarak, "Suudi Arabistan'da da 700-800 Arakanlı mahkum 5 yıldır serbest bırakılmayı bekliyor." diye konuştu.

- Geri dönüş protokolüne sert tepki

Kimlikleri tanınmadığı için Arakan'daki Müslümanların hiçbiri güvende değil." diyen Schug, Myanmar hükümeti ve BM arasında Bangladeş'teki Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin imzalanan protokole Arakanlı Müslümanların dahil edilmemesine sert tepki gösterdi.

Schug, "güvenli", "onurlu" ve "gönüllü" bir dönüş için Arakanlı Müslümanların müzakerelerin bir parçası olması gerektiğini vurgulayarak, "Kurbanlar, geri dönüş müzakerelerinin bir parçası olmak zorunda. Bunu kınıyoruz. Diğer taraflar bizim kaderimize karar veremez. " dedi.

- "Sadece 120 bin Müslüman kaldı"

Arakan eyaletinin tamamında 120 binin altında Müslüman kaldığına dikkat çeken Schug, bunların da "zorla aç bırakma" ve "şiddet" gibi yöntemlerle vatanlarından koparılmaya çalışıldığını kaydetti.

Schug, başta BM olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara bölgede kalanların güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Teldeki ipe dolanarak asılı kalan serçe kurtarıldıTeldeki ipe dolanarak asılı kalan serçe kurtarıldı
Bodrum'da plajlar doldu; sıcak uyarısı yapıldıBodrum'da plajlar doldu; sıcak uyarısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anita Schug arakanlı müslümanlar Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Bakan'dan önemli açıklama: Meteoroloji TV geliyor

Mahkemede rezalet! Tacizci kendini böyle savundu: Annem sandım

Mahkemede rezalet! Tacizci kendini böyle savundu: Annem sandım

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.