Arakanlı mülteciler insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), binlerce Arakanlı mültecinin insan kaçakçılarının tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

New Delhi Times'ta yer alan habere göre IOM, yoksulluk ve iş olanaklarının bulunmaması nedeniyle Arakanlıların insan tacirlerine karşı daha savunmasız olduğuna dikkati çekerek, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki binlerce Arakanlı mültecinin, insan kaçakçılarının tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Özellikle kadın ve kız çocuklarının insan ticaretine maruz kalma olasılığının çok daha yüksek olduğunu belirten örgüt, insan kaçakçılarının bu kişileri daha çok fuhuşa yönlendirdiğine işaret etti.

IOM, son 10 ayda sadece 78 kişinin insan ticaretine maruz kaldığını tespit etti fakat Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın gerçek sayının çok az bir kısmını yansıttığına dikkati çekti. BM ayrıca binlerce kişinin insan ticaretinin bütün çeşitlerine karşı risk altında olduğu yönünde çok sayıda belirgin kanıt bulunduğunun altını çizdi.

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