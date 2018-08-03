Arakanlı mülteciler insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), binlerce Arakanlı mültecinin insan kaçakçılarının tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
New Delhi Times'ta yer alan habere göre IOM, yoksulluk ve iş olanaklarının bulunmaması nedeniyle Arakanlıların insan tacirlerine karşı daha savunmasız olduğuna dikkati çekerek, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki binlerce Arakanlı mültecinin, insan kaçakçılarının tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Özellikle kadın ve kız çocuklarının insan ticaretine maruz kalma olasılığının çok daha yüksek olduğunu belirten örgüt, insan kaçakçılarının bu kişileri daha çok fuhuşa yönlendirdiğine işaret etti.
IOM, son 10 ayda sadece 78 kişinin insan ticaretine maruz kaldığını tespit etti fakat Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın gerçek sayının çok az bir kısmını yansıttığına dikkati çekti. BM ayrıca binlerce kişinin insan ticaretinin bütün çeşitlerine karşı risk altında olduğu yönünde çok sayıda belirgin kanıt bulunduğunun altını çizdi.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.
Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı
Nargile genç modelin sonu oldu!
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
Orta Doğu kaynıyor! İran tatbikata başlıyor
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum