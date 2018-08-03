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Arakanlı mülteciler insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Uluslararası Göç Örgütü: - "Binlerce Arakanlı mülteci insan kaçakçılarının tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya" - "Özellikle kadın ve kız çocuklarının insan ticaretine maruz kalma olasılığı çok daha yüksek"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), binlerce Arakanlı mültecinin insan kaçakçılarının tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

New Delhi Times'ta yer alan habere göre IOM, yoksulluk ve iş olanaklarının bulunmaması nedeniyle Arakanlıların insan tacirlerine karşı daha savunmasız olduğuna dikkati çekerek, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki binlerce Arakanlı mültecinin, insan kaçakçılarının tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Özellikle kadın ve kız çocuklarının insan ticaretine maruz kalma olasılığının çok daha yüksek olduğunu belirten örgüt, insan kaçakçılarının bu kişileri daha çok fuhuşa yönlendirdiğine işaret etti.

IOM, son 10 ayda sadece 78 kişinin insan ticaretine maruz kaldığını tespit etti fakat Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın gerçek sayının çok az bir kısmını yansıttığına dikkati çekti. BM ayrıca binlerce kişinin insan ticaretinin bütün çeşitlerine karşı risk altında olduğu yönünde çok sayıda belirgin kanıt bulunduğunun altını çizdi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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