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Arakanlı mültecilerin Bangladeş'te fuhşa zorlanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteci kadınların ve kız çocuklarının fuhşa zorlandığı yönündeki "yürek burkan" haberleri gördüklerini ve "dehşete düştüklerini" söyledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteci kadınların ve kız çocuklarının fuhşa zorlandığı yönündeki haberlerin ''dehşet verici'' olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, insanlar kitleler halinde göçe zorlandığında bundan en fazla etkilenen ve istismar edilenlerin kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çekti.

Dujarric, Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteci kadınların ve kız çocuklarının fuhşa zorlandığı yönündeki "yürek burkan" haberleri gördüklerini ve dehşete düştüklerini söyledi.

Sözcü Dujarric, sahadaki BM çalışanlarının, korumasız kadın ve kız çocuklarının korunması için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

BBC'nin çocuk istismarı konusunda çalışmalar yürüten Sentinel Vakfı ile yaptığı haber araştırmasında, Myanmar ordusunun saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan ve buradaki mülteci kamplarında zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren kadınların ve kız çocuklarının fuhuş şebekelerinin tuzağına düştüğü belirlenmişti.

Haberde, Arakanlı mültecilerin yoğun olarak bulunduğu sınır şehri Cox Bazar'da, insan tacirlerinin, ailelerini saldırılarda kaybetmiş kadınları ve kız çocuklarını Bangladeş'in diğer şehirlerinde hizmetçi, otel ve mutfak görevlisi gibi işler bulma bahanesiyle kandırarak mülteci kamplarından çıkardığı ve daha sonra fuhşa zorladığı ifade edilmişti.

Fuhşa zorlanan, büyük bölümü 13 ila 17 yaşındaki mağdurlarla yapılan mülakatlarda, kurbanlardan bazıları kandırılıp kamp dışına çıkarıldıktan sonra şiddete ve zorlamaya maruz kaldıklarını anlatırken, bazıları ise durumu sezmesine rağmen kamplardaki yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle "başka bir seçeneği olmadığı için" kaderine razı olduğunu belirtmişti.

- Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon olan Müslüman Rohingya nüfusu, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetin yol açtığı göç dalgaları nedeniyle 300 binin altına indi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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arakan Myanmar

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