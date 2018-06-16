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Arakanlı Müslümanlar bayramı buruk geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

Myanmar'daki güvenlik güçleri ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar buradaki ilk bayramlarını buruk geçiriyor - Kutupalong Kampı Genel Sekreteri Nur Muhammed: - "Güvenli bir şekilde topraklarımıza dönmek istiyoruz. Sevdiklerimiz bu küçücük kamp alanlarına hapsolmuş durumda. Çocukların gidecek bir yeri yok. Bayram sevincini yaşayamıyorlar" - Balukhali Kampında kalan Eyüp Ali Majhi: - "Bugün bayram namazından sonra camide hiçbirimiz gözyaşlarımıza hakim olamadı. Hepimiz Arakan'da annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi ve ailemizden birilerini kaybettik" - "Bir şeyler yapılması lazım. Buraya geleli 9-10 ay oldu. Hiçbir uluslararası kuruluş bizim güvenli bir şekilde topraklarımıza geri dönmemiz için bir şey yapmadı"

COX'S BAZAR/ Myanmar güvenlik güçleri ve fanatik Budistlerin saldırıları sonucu topraklarını geride bırakarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlar buruk bir bayram geçiriyor.

Bangladeş basınında yer alan habere göre, Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların, topraklarından uzaktaki bayramları buruk geçiyor.

Bu sabah Cox's Bazar'daki farklı kamplardaki cami ve mescitlerde bayram namazı için bir araya gelen Arakanlı Müslümanlar, bir an önce güvenli bir şekilde topraklarına geri dönerek huzurlu bir hayat kurmak ve bu gibi özel günlerde yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için dua etti.

Kutupalong Kampı Genel Sekreteri Nur Muhammed, Arakan'da maruz kaldıkları zulüm ve dehşete rağmen, hala topraklarını sevdiklerini kaydetti.

Muhammed, "Güvenli bir şekilde topraklarımıza dönmek istiyoruz. Sevdiklerimiz bu küçücük kamp alanlarına hapsolmuş durumda. Çocukların gidecek bir yeri yok. Bayram sevincini yaşayamıyorlar." diye konuştu.

Balukhali Kampında kalan Eyüp Ali Majhi, "Bugün bayram namazından sonra camide hiçbirimiz gözyaşlarımıza hakim olamadı. Hepimiz Arakan'da annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi ve ailemizden birilerini kaybettik. Bir şeyler yapılması lazım. Buraya geleli 9-10 ay oldu. Hiçbir uluslararası kuruluş bizim güvenli bir şekilde topraklarımıza geri dönmemiz için bir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Öte yandan, Bangladeş ve çevre ülkelerde her yıl haziranda başlayıp eylüle kadar devam eden şiddetli muson yağışları ve fırtına, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar için ciddi tehdit oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar Bangladeş Myanmar

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