Arakanlı Müslümanlar bayramı buruk geçiriyor

COX'S BAZAR/ Myanmar güvenlik güçleri ve fanatik Budistlerin saldırıları sonucu topraklarını geride bırakarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlar buruk bir bayram geçiriyor.

Bangladeş basınında yer alan habere göre, Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların, topraklarından uzaktaki bayramları buruk geçiyor.

Bu sabah Cox's Bazar'daki farklı kamplardaki cami ve mescitlerde bayram namazı için bir araya gelen Arakanlı Müslümanlar, bir an önce güvenli bir şekilde topraklarına geri dönerek huzurlu bir hayat kurmak ve bu gibi özel günlerde yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için dua etti.

Kutupalong Kampı Genel Sekreteri Nur Muhammed, Arakan'da maruz kaldıkları zulüm ve dehşete rağmen, hala topraklarını sevdiklerini kaydetti.

Muhammed, "Güvenli bir şekilde topraklarımıza dönmek istiyoruz. Sevdiklerimiz bu küçücük kamp alanlarına hapsolmuş durumda. Çocukların gidecek bir yeri yok. Bayram sevincini yaşayamıyorlar." diye konuştu.

Balukhali Kampında kalan Eyüp Ali Majhi, "Bugün bayram namazından sonra camide hiçbirimiz gözyaşlarımıza hakim olamadı. Hepimiz Arakan'da annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi ve ailemizden birilerini kaybettik. Bir şeyler yapılması lazım. Buraya geleli 9-10 ay oldu. Hiçbir uluslararası kuruluş bizim güvenli bir şekilde topraklarımıza geri dönmemiz için bir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.