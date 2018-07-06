Arakanlı Müslümanlar için 100 milyon dolarlık hibeyi onay

ADB Başkanı Takehiko Nakao, "İnsani ihtiyaçların boyutu çerçevesinde Cox's Bazar'daki krizin ele alınmasında hükümeti desteklemek amacıyla Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımızla yakın ve hızlı iş birliği yapıyoruz. Önceliğe insanı koyma ilkesiyle ADB'nin projesi, ilk safhasında zafiyetleri, açlık, hastalık ve felaket risklerini azaltacak temel hizmetleri ve altyapıyı sağlamaya çalışacak." ifadesini kullandı.

ADB'den yapılan açıklamada, 2016 Ağustos'undan bu yana Myanmar ordusunun zulmü nedeniyle Arakan'dan kaçan, yerlerinden olmuş Müslümanlara götürülecek altyapı ve hizmetlerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar hibenin onaylandığı belirtildi.

DAKKA (AA) - Asya Kalkınma Bankasının (ADB), Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için öngörülen 200 milyon dolarlık hibenin ilk yarısını onayladığı bildirildi.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

