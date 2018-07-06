Arakanlı Müslümanlar için 100 milyon dolarlık hibeyi onay

DAKKA (AA) - Asya Kalkınma Bankasının (ADB), Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için öngörülen 200 milyon dolarlık hibenin ilk yarısını onayladığı bildirildi.
ADB'den yapılan açıklamada, 2016 Ağustos'undan bu yana Myanmar ordusunun zulmü nedeniyle Arakan'dan kaçan, yerlerinden olmuş Müslümanlara götürülecek altyapı ve hizmetlerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar hibenin onaylandığı belirtildi.
ADB Başkanı Takehiko Nakao, "İnsani ihtiyaçların boyutu çerçevesinde Cox's Bazar'daki krizin ele alınmasında hükümeti desteklemek amacıyla Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımızla yakın ve hızlı iş birliği yapıyoruz. Önceliğe insanı koyma ilkesiyle ADB'nin projesi, ilk safhasında zafiyetleri, açlık, hastalık ve felaket risklerini azaltacak temel hizmetleri ve altyapıyı sağlamaya çalışacak." ifadesini kullandı.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.
İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.
Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!
Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu
Son dakika... Reuters duyurdu! Rusya ile anlaştılar
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum