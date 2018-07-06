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Arakanlı Müslümanlar için 100 milyon dolarlık hibeyi onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 22:17 | Son Güncelleme

Asya Kalkınma Bankasınca 200 milyon dolarlık hibenin ilk yarısının onaylanmasıyla Bangladeş'teki mültecilere altyapı ve hizmet götürülmesi planlanıyor

DAKKA (AA) - Asya Kalkınma Bankasının (ADB), Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için öngörülen 200 milyon dolarlık hibenin ilk yarısını onayladığı bildirildi.

ADB'den yapılan açıklamada, 2016 Ağustos'undan bu yana Myanmar ordusunun zulmü nedeniyle Arakan'dan kaçan, yerlerinden olmuş Müslümanlara götürülecek altyapı ve hizmetlerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar hibenin onaylandığı belirtildi.

ADB Başkanı Takehiko Nakao, "İnsani ihtiyaçların boyutu çerçevesinde Cox's Bazar'daki krizin ele alınmasında hükümeti desteklemek amacıyla Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımızla yakın ve hızlı iş birliği yapıyoruz. Önceliğe insanı koyma ilkesiyle ADB'nin projesi, ilk safhasında zafiyetleri, açlık, hastalık ve felaket risklerini azaltacak temel hizmetleri ve altyapıyı sağlamaya çalışacak." ifadesini kullandı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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100 milyon dolar Asya Kalkınma Bankası Rohingya mülteciler

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