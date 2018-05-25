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Arakanlı Müslümanlar için mali destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

BM Nüfus Fonu İcra Direktörü Natalia Kanem, muson mevsiminin yaklaşması nedeniyle Bangladeş'teki yaklaşık bir milyon Arakanlı Müslümanın mali desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çekti

DAKKA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu İcra Direktörü Natalia Kanem, muson mevsiminin yaklaşması nedeniyle Bangladeş'teki kamplarda kalan yaklaşık bir milyon Arakanlı Müslümanın mali desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Kanem, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası toplumdan Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) için gereken mali destek için süreci hızlandırmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yaklaşan muson mevsimi nedeniyle kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların daha fazla desteğe ihtiyacı olacağını vurgulayan Kanem, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin yaklaşık bir milyon Arakanlı sığınmacı ve 300 bin Bangladeşlinin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için 2018'de 950 milyon dolar yardım çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Kanem şimdiye kadar bu rakamın sadece yüzde 17'sinin sağlandığını söyledi.

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. BM, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.

Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar Bangladeş kamp Muson

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