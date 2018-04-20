Arakanlı Müslümanlara gıda yardımı

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara yönelik yardımları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinesinde Arakanlı mültecilere ulaştırılmaya başlandı.

TİKA dağıtım noktasında pirinç, yağ, mercimek v.b. malzemelerin yer aldığı gıda paketleri ile hijyen paketleri 2 bin Arakanlı aileye ulaştırıldı. Gıda dağıtımlarına Kazakistan Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçisi Barlybay Sadykov da katıldı. Ramazan ayı boyunca devam edecek dağıtımlarla toplam 20 bin aileye yardımların ulaştırılması hedefleniyor.

25 Ağustos 2017 tarihinde Myanmar’da yaşanan olaylardan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 671 bin 500’e ulaştı. Bangladeş’in Cox’s Bazaar eyaletinde bulunan çeşitli mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanların sayılarının daha önce bölgeye yerleşenlerle birlikte 1 milyon 100 bini aştığı tahmin ediliyor. Bangladeş’e göç dalgalarının başladığı ilk dönemlerde bölgeye birçok uluslararası yardım kuruluşu tarafından yardımlar ulaştırılmasına rağmen Bangladeş Hükümeti yetkilileri, donörlerin bölgeye ilgilerinin giderek azaldığını ifade ediyor.