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Arakanlı Müslümanlara ramazan desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

Sadakataşı Derneği 1700 Arakanlı Müslüman aileye gıda desteği verdi - 135 bambu konut ihtiyaç sahiplerine teslim edildi - Derneğin inşa ettiği 4. okulun açılışı yapıldı, iki okulun daha temeli atıldı

Sadakataşı Derneği, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda ramazan yardımları kapsamında 1700 aileye gıda desteğinde bulundu, inşa ettiği 135 bambu konut ve bir okulu ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Sadakataşı Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara ramazan ayı dolayısıyla yapılan yardımların devam ettiği bildirildi.

Derneğin, Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda iftar organizasyonları düzenlediği ve kumanya dağıttığı belirtilen açıklamada, 135 konut ve bir okulun açılışıyla iki okulun temel atma töreninin yapıldığı ve bu vesileyle bölge halkının ramazan sevinci yaşadığı kaydedildi.

- Arakanlı Müslümanlar kalıcı evlere kavuştu

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, mülteci kamplarında kötü şartlar altında ve derme çatma barakalarda yaşamlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Sadakataşı Derneği'nin Moynaguna kampında 135 konuttan oluşan Sadakataşı Köyü'nün yapımını tamamlayarak ihtiyaç sahibi ailelere evleri teslim ettiği açıklandı.

Buna göre, dernek tarafından inşa ettirilen 135 konut ile beraber, ülkelerini terk edip mülteci kamplarında ve boş arazilerde sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda yaşamlarını sürdüren Arakanlı mülteci aileler, çift kat branda, etrafı örme bambu kaplama, güneş enerjisi ile elektrik imkanına sahip, yemek pişirmek için özel ocak bulunan evlerin sahibi oldu.

- Altıncı okulun temeli atıldı

Sadakataşı Derneği, Bangladeş'te Haticetül Kübra okulunun açılışını yaptı, ülkede yaşanan eğitim sıkıntısının çözümü için bölgede ayrıca İkra ve Hz. Mus'ab bin Umeyr okullarının temelini attı.

Düzenli olarak 3 bin kişiye iftar veren dernek, ramazan yardımları kapsamında 1700 aileye sıvı yağ, pirinç, tuz, şeker, et ve tavuk konserveden oluşan gıda kumanyası dağıttı.

Açıklamada, Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç'un "Burada insanlık dışı bir vaziyet var. Bölge halkı gıda temini ve temiz su bulma konusunda büyük sıkıntılar çekiyor. Kamplarda yaşayanların büyük kısmı genç yaşta ve okul imkanları çok kısıtlı buda eğitim sorunun yaşanmasına neden oluyor. Barınmak için hijyenik ortamlara sahip değiller ve tüm bu durumlar birleşince salgın hastalıklar insanları tehdit eder vaziyette oluyor." sözlerine de yer verildi.

Derneğin, sıcak yemek dağıtımı ve kurban kesim ve dağıtımı faaliyetlerinin yanı sıra 379 su kuyusu açması, ev, banyo, tuvalet inşa etmesi, hijyen paketi, mutfak ve yaşam malzemesi, gıda kolisi dağıtımı ve nakdi yardım desteğiyle bölge halkının yanında yer aldığı kaydedildi.

Ramazan yardımlarıyla kalıcı projeler sayesinde yüzü gülen Arakanlıların da dernek gönüllüleri ve yetkililerine teşekkür ettiği belirtildi.

Sadakataşı Derneği'nin Arakan projelerine destek olmak için gereken banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Ayrıca tüm operatörlerden ARAKAN yazıp 2989'a kısa mesaj göndererek de projeye 5 Türk Lirası destekte bulunulabiliyor.

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arakanlı müslümanlar Ramazan Sadakataşı Derneği

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