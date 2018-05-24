Arakanlı Müslümanlara ramazan desteği

Derneğin, Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda iftar organizasyonları düzenlediği ve kumanya dağıttığı belirtilen açıklamada, 135 konut ve bir okulun açılışıyla iki okulun temel atma töreninin yapıldığı ve bu vesileyle bölge halkının ramazan sevinci yaşadığı kaydedildi.

Sadakataşı Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara ramazan ayı dolayısıyla yapılan yardımların devam ettiği bildirildi.

Sadakataşı Derneği, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda ramazan yardımları kapsamında 1700 aileye gıda desteğinde bulundu, inşa ettiği 135 bambu konut ve bir okulu ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Buna göre, dernek tarafından inşa ettirilen 135 konut ile beraber, ülkelerini terk edip mülteci kamplarında ve boş arazilerde sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda yaşamlarını sürdüren Arakanlı mülteci aileler, çift kat branda, etrafı örme bambu kaplama, güneş enerjisi ile elektrik imkanına sahip, yemek pişirmek için özel ocak bulunan evlerin sahibi oldu.

- Altıncı okulun temeli atıldı

Sadakataşı Derneği, Bangladeş'te Haticetül Kübra okulunun açılışını yaptı, ülkede yaşanan eğitim sıkıntısının çözümü için bölgede ayrıca İkra ve Hz. Mus'ab bin Umeyr okullarının temelini attı.

Düzenli olarak 3 bin kişiye iftar veren dernek, ramazan yardımları kapsamında 1700 aileye sıvı yağ, pirinç, tuz, şeker, et ve tavuk konserveden oluşan gıda kumanyası dağıttı.

Açıklamada, Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç'un "Burada insanlık dışı bir vaziyet var. Bölge halkı gıda temini ve temiz su bulma konusunda büyük sıkıntılar çekiyor. Kamplarda yaşayanların büyük kısmı genç yaşta ve okul imkanları çok kısıtlı buda eğitim sorunun yaşanmasına neden oluyor. Barınmak için hijyenik ortamlara sahip değiller ve tüm bu durumlar birleşince salgın hastalıklar insanları tehdit eder vaziyette oluyor." sözlerine de yer verildi.