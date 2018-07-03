HABER

"Arakanlı Müslümanların dönüşü imkansız değilse bile çok zor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi: - "Şu an Myanmar'da kat edilen yol çok yetersiz. İnsanlar, bu şartlarda evlerine geri dönemez. Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor" - "Buradaki çocukların kayıp nesil olmasına izin verilmemeli"

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı sığınmacı kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, "Şu an Myanmar'da kat edilen yol çok yetersiz. İnsanlar bu şartlarda evlerine geri dönemez. Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor." dedi.

Grandi, kampları ziyareti sırasında BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) resmi Facebook hesabından yapılan canlı yayında izlenimlerini paylaştı.

Bölgedeki kampları krizin yeni başladığı esnada geçen sene eylül ayında ziyaret ettiğini anımsatan Grandi, "Burası dünyada en fazla sığınmacının en yoğun olarak yaşadığı kamp." değerlendirmesini yaptı.

Grandi, kamptaki bir okulu ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Kamplardaki okullarda organize bir eğitim sistemi yok. Öğrenciler günde sadece 2 saat matematik ve İngilizce dersi alabiliyor ve 6 ila 9 yaşındaki çocuklar aynı dersliklerde eğitim görüyor." diye konuştu.

- "Buradaki çocukların kayıp nesil olmasına izin verilmemeli"

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’in dün Cox's Bazar’da bulunan mülteci kampını ziyaret ettiğini hatırlatan Grandi, Dünya Bankasının buraya mülteci ve yerel halkın eğitimi için büyük bir yardım yapacağını söyledi. Bu yardımların etkili bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Grandi, "Buradaki çocukların kayıp nesil olmasına izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

Grandi, geçen yıl bölgeyi ziyaret ettiğinde birçok kadının büyük bir travma içinde ve konuşamayacak halde olduğunu vurgulayarak, “Bence bu travma hali halen devam ediyor. Fakat insanlar buraya biraz daha yerleşti. Buradaki sorunları çözmek için daha fazla vakitleri var. Burası dünyanın en büyük mülteci kampı, bu sorunların sürekli gündemde olması lazım.” dedi.

Kamplardaki nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocukların da geçen seneye nazaran daha neşeli bulduğunu söyleyen Grandi, sığınmacı çocuklara umut olunması çağrısında bulundu.

Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesi gerektiğine dikkati çeken Grandi, "Buradaki insanların birçok eksiği var. Buna rağmen tek istedikleri başta vatandaşlık olmak üzere haklarını geri almak." dedi.

- " Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor"

Grandi, Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için BM ve diğer kuruluşların mesai harcadığını belirterek, "Ancak şu an Myanmar'da kat edilen yol çok yetersiz. İnsanlar bu şartlarda evlerine geri dönemez. Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor." ifadelerini kullandı.

Arakanlıları ülkesine kabul eden Bangladeş hükümeti ve halkına da misafirperverlikleri için teşekkür eden Grandi, Bangladeş'in sığınmacılar ve göç konusunda çabalarıyla Batılı ve ekonomisi güçlü devletlere ders verdiğini dile getirdi.

BMMYK Bangladeş Sorumlusu Kevin Allen de Cox's Bazar’daki kampın dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olmasına rağmen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Allen, “Burada yaklaşık 200 bin insan sel riskiyle karşı karşıya fakat BM ve diğer yardım kuruluşları onları güvende tutmak için gerekli çalışmaları yürütüyor.” diye konuştu.

Allen, yürütülen çalışmalarda mültecilerin de istekleri ve arzularının da göz önüne alınması gerektiğini belirterek, mültecilerle yardım kuruluşlarının el ele verdiği takdirde bütün sorunları aşabileceklerini söyledi.

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Şişli'de ilginç olay! Eski milletvekili baygın halde buldu, ayılınca kaçtıŞişli'de ilginç olay! Eski milletvekili baygın halde buldu, ayılınca kaçtı
Başbakan'dan veda ziyaretleriBaşbakan'dan veda ziyaretleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Allen arakan BM Cox's Bazar Grandi

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İlginizi Çekebilir

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar

Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar

Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

FETÖ itirafçısından şok ifadeler: Fetullah Gülen'in artık suyunu en çok Arif Erdem içiyordu

FETÖ itirafçısından şok ifadeler: Fetullah Gülen'in artık suyunu en çok Arif Erdem içiyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.