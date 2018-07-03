"Arakanlı Müslümanların dönüşü imkansız değilse bile çok zor"

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı sığınmacı kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, "Şu an Myanmar'da kat edilen yol çok yetersiz. İnsanlar bu şartlarda evlerine geri dönemez. Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor." dedi.

Grandi, kampları ziyareti sırasında BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) resmi Facebook hesabından yapılan canlı yayında izlenimlerini paylaştı.

Bölgedeki kampları krizin yeni başladığı esnada geçen sene eylül ayında ziyaret ettiğini anımsatan Grandi, "Burası dünyada en fazla sığınmacının en yoğun olarak yaşadığı kamp." değerlendirmesini yaptı.

Grandi, kamptaki bir okulu ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Kamplardaki okullarda organize bir eğitim sistemi yok. Öğrenciler günde sadece 2 saat matematik ve İngilizce dersi alabiliyor ve 6 ila 9 yaşındaki çocuklar aynı dersliklerde eğitim görüyor." diye konuştu.

- "Buradaki çocukların kayıp nesil olmasına izin verilmemeli"

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’in dün Cox's Bazar’da bulunan mülteci kampını ziyaret ettiğini hatırlatan Grandi, Dünya Bankasının buraya mülteci ve yerel halkın eğitimi için büyük bir yardım yapacağını söyledi. Bu yardımların etkili bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Grandi, "Buradaki çocukların kayıp nesil olmasına izin verilmemeli." ifadesini kullandı.