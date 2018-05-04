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"Arakanlı Müslümanların kaçışları devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

BMMYK Sözcüsü Mahecic: - "Arakan eyaletinden kaçışlar devam ediyor. Yılbaşından bu yana 8 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırıları nedeniyle kaçışların sürdüğünü, yılbaşından bu yana 8 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığındığını açıkladı.

BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki 150-200 bin kişinin muson yağmurlarına bağlı sel baskınları ve heyelan riski altında olduğu uyarısında bulundu.

Mahecic, BM'ye bağlı kuruluşların, hazirandan eylül ayına kadar devam eden muson mevsiminde Arakanlı Müslümanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere zamana karşı yarıştığını vurguladı.

Mayıs sonuna kadar sel baskını riski taşıyan kamplardaki 60 bin Arakanlı sığınmacı için 10 bin çadır göndereceklerini aktaran Mahecic, 1 Mayıs'ta bin 400 çadırı havayoluyla Cox's Bazaar'a ulaştırdıklarını ifade etti.

Mahecic, BMMYK ve ortaklarının 880 bin Arakanlı sığınmacı ve 330 bin Bangladeşlinin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için 2018'de 950 milyon dolar yardım çağrısında bulunduğunu anımsatarak, "Mayıs itibariyle talep edilen fonun sadece yüzde 16'sı karşılanabildi." dedi.

25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla Müslümanın evlerine dönüşleriyle ilgili bir soru üzerine Mahecic, "Resmi olarak hiçbiri (Arakan eyaletindeki) evlerine geri dönemediği gibi eyaletten kaçışlar devam ediyor." diye konuştu.

Mahecic, yılbaşından bu yana 8 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e, az sayıdaki Arakanlı Müslüman'ın da deniz yoluyla Endonezya'ya sığındığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
8 bin Arakanlı Müslüman BMMYK Myanmar

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