Arakanlılar için kurban kampanyası

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Uğur Yıldırım, Arakan mülteci kamplarında kesilmek üzere kurban bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bangaldeş'in Myanmar'a yakın kenti Cox’s Bazar'da 1 milyon 300 binin üzerinde Arakanlı mülteci bulunuyor. Bu da aslında bölgede her aileye, her barakaya et girmesini sağlamak gibi bir hedefimiz olduğunu varsaydığımız da takriben 200 bin hisse ediyor." dedi.

Yıldırım, rapor çerçevesinde, Myanmar içerisinde sığınmacı pozisyonuna düşürülmüş Rohingyalılar ile Bangladeş ve diğer komşu ülkelere sürülmüş Arakanlı mültecilerin temel hak ve hürriyetlerinin nasıl yok edildiğinin, insan hakları hukuku, insancıl hukuk ve mülteci hukuku açısından değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirtti.

Arakanlı mültecilerin kamplarının bulunduğu bölgeye, raporlama çalışması için gittiklerine yoksulluğun ve insani dramın had safhada olduğunu gördüklerini aktaran Yıldırım, normal şartlarda kurban çalışması yapan bir dernek olmadıklarını ama bu dramdan dolayı Sadakataşı Derneği ile bu kamplarda kurban kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Yıldırım, sadece Arakan mülteci kamplarında kesilmek üzere bu yıl kurban bağışı toplamaya başladıklarını ve bunu da Sadakataşı Derneği ile organize ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bangaldeş'in Myanmar'a yakın kenti Cox’s Bazar'da 1 milyon 300 binin üzerinde Arakanlı mülteci bulunuyor. Bu da aslında bölgede her aileye, her barakaya et girmesini sağlamak gibi bir hedefimiz olduğunu varsaydığımız da takriben 200 bin hisse ediyor. Tabii ki bu çok ciddi bir sayı, gönül isterdi ki her aileye et ulaşsın ama biz bunu toplayabilme ihtimalimizden öte aslında İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali gördüğümüz bu manzara karşısında bir nebze olsun elimizden geleni yapmanın peşindeyiz. Bu noktada da bize yardımcı olacak kişilerin bağışlarını oraya ileterek mümkün olan en güvenli şekilde bize göre dünyadaki en muhtaç insanlara kurbanları ulaştırmış olacağız. Son dönemde muson yağmurlarının da başlamasıyla birlikte Arakanlı 200 bin mülteci barakalarının sular altında kalma tehlikesiyle de karşı karşıya. Uluslararası yardım kuruluşların sınırlı bir şekilde yardım götürebildiği Arakanlı mülteciler için başlattığımız kurban bağışı kampanyası ile bölgede kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Bir kurban hissesi bedelimiz 700 Türk lirasıdır. Katliamların başladığı günden bu yana Arakanlılara en büyük yardımı sağlayan Türk halkının başlattığımız kurban kampanyamıza destek olacağını düşünüyoruz. Bu hayra katkıda bulunmak isteyenler Sadakataşı Derneği'nin internet sitesinden ya da IBAN numaraları üzerinden bağışlarını ulaştırabilir."