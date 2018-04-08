Arakanlılara 25 bin barınma ünitesi taahhüdü

Bangladeş'in gelişmeye devam eden bir ülke olduğuna işaret eden Güllüoğlu, krizin Bangladeş için büyük olduğunu, 1 milyon göçmenin ülkeye ekstra yük anlamına geldiğini belirtti.

Krizin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın Arakanlı Müslümanlara ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Güllüoğlu, ziyaretlerde Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılması gerekenlerin de görüşüldüğünü ifade etti.

Güllüoğlu, beraberindeki heyetle Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu Kutapolong 2 Kampı'nda AA'ya yaptığı açıklamada, Myanmar'daki krizin başlamasından bu yana Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu kaydetti.

COX'S BAZAR (AA) - BARIŞ KILIÇ - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlar için 25 bin barınma ünitesi taahhüdünde bulunduklarını, ancak yer tahsisi konusunda sürecin yavaş işlediğini bildirdi.

AFAD'ın 25 bin barınma ünitesi yapabileceğini taahhüt ettiğini, ama yer tahsisi konusunda sürecin yavaş işlediğini kaydeden Güllüoğlu, "Ancak yerel makamlarla görüşerek naylon brandalar yerine buranın yerel malzemesini kullanarak az sayıda da olsa konut yaptık. Sayının artması için bugün yine görüşmelerimiz oldu." diye konuştu.

İlk etapta 250 bambu ev yapıldığını ancak Türkiye'nin çok daha fazlasını yapacağını taahhüt ettiğini aktaran Güllüoğlu, bambu evlerin beton temel üzerine kullanıldığını ve serin olduklarını ifade etti.

"Buranın en iyisi diyebilirim. Bangladeş'in köylerinde de aynısını kullanıyorlar. Naylon evlerde kalanlardan ziyade, buralarda kalanlar daha mutlu." diyen Güllüoğlu, bölgedeki barınma imkanlarını geliştirmeyi istediklerini vurguladı.

- Sağlık hizmeti sayısı 23 bini geçti

Güllüoğlu, kamplarda bugüne kadar 23 binden fazla muayene, ameliyat, sünnet ve doğum yapıldığını bildirerek, "Hizmetler devam ediyor. Biz burayı unutmadık, dünyanın da unutmaması gerekiyor. Bir taraftan Myanmar'a dönüşler nasıl olmalı derken bir taraftan buradaki hizmetlerin aksatılmadan devam etmesi lazım." ifadelerini kullandı.