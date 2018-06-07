"Arakanlıların mevcut şartlarda eve dönmeleri çözüm değil tuzak"

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan Burma İnsan Hakları Ağından (BHRN) yapılan açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmeleri için Myanmar hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan protokolün olumlu bir adım olabileceği ancak bazı endişeler olduğu belirtildi.

Söz konusu protokol konusunda daha fazla inceleme ve dikkat gerektiği vurgulanan açıklamada, Myanmar hükümeti ile BM arasında 1978 ve 1991'deki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar için de geri dönüş anlaşmaları yapıldığı ancak Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının yıllar içinde artarak devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Arakanlıların geri dönmesine yönelik adımların, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yönelik yeniden şiddet dalgası başlamasını önleyici nitelikte olması gerektiği kaydedildi.