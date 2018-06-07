HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Arakanlıların mevcut şartlarda eve dönmeleri çözüm değil tuzak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın evlerine dönmeleri için gerekli ortamın hazırlanmaması yeni bir etnik temizlik endişelerini doğuruyor - Merkezi İngiltere'de bulunan Burma İnsan Hakları Ağından (BHRN) yapılan açıklamada, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik ayrımcı yasalara dikkat çekildi - Açıklamadan: - "Bu tarz ayrımcı yasa ve düzenlemeler altında Arakanlı Müslümanların geri dönmesi çözüm değil tuzak olur"

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan Burma İnsan Hakları Ağından (BHRN) yapılan açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmeleri için Myanmar hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan protokolün olumlu bir adım olabileceği ancak bazı endişeler olduğu belirtildi.

Söz konusu protokol konusunda daha fazla inceleme ve dikkat gerektiği vurgulanan açıklamada, Myanmar hükümeti ile BM arasında 1978 ve 1991'deki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanlar için de geri dönüş anlaşmaları yapıldığı ancak Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının yıllar içinde artarak devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Arakanlıların geri dönmesine yönelik adımların, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yönelik yeniden şiddet dalgası başlamasını önleyici nitelikte olması gerektiği kaydedildi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik ayrımcı yasaların olduğunun ve BM ile Myanmar arasındaki protokolde bu yasaların kaldırıldığına dair herhangi bir ibare olmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu tarz ayrımcı yasa ve düzenlemeler altında Arakanlı Müslümanların geri dönmesi çözüm değil tuzak olur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, BHRN Başkanı Kyaw Win'in de şu ifadelerine yer verildi:

"BM kuruluşları ile iş birliği yapmak olumlu bir adım ancak hala dikkat edilmesi gereken birçok endişemiz var. Geçmişteki deneyimlere bakarsak Myanmar hükümetine sorumluluk yüklenmemesi, suçların yenilenmesine yol açtı. Ayrıca zulümlere maruz kalanlara somut bir şekilde güvenlik teminatı verilmesi gerekiyor. Güvenliklerini garanti eden düzenli mekanizmalar olmadan böylesine bir soykırımın kurbanlarının evine geri dönmesi hem sorumsuzcadır hem de uluslararası toplumun etiğine aykırıdır."

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medyanın ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecekKemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek
Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurduŞırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar Bangladeş BM

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.