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Araklı Kaymakamı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 00:19 | Son Güncelleme

Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan gözaltına alındı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeliği iddiasıyla Araklı Kaymakamı Şivgan'ı gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Araklı FETÖ/PDY gözaltı kaymakam Trabzon

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