Aral Gölü kuruyor

MOYNAK (AA) - Özbekistan Ekoloji Hareketi Başkanı Bariy Alihanov, Aral Gölü'nün, yüzde 90 küçülerek eski kıyılarından 150 kilometre geri çekildiğini bildirdi.

Başkent Taşkent’te düzenlenen "Aral Gölü faciası sonuçlarının azaltılmasına ilişkin iş birliği çabaları"na yönelik uluslararası konferansın katılımcıları, Aral Gölü havzasındaki Moynak kasabasında incelemelerde bulundu.

Özbekistan hükümeti ve Özbekistan Ekoloji Hareketince Aral Gölü havzasına yönelik düzenlenen inceleme ziyaretinde, ülkedeki yabancı misyon şefleri ve gazeteciler de hazır bulundu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Moynak kasabasında, 1980’li yıllara kadar Aral Gölü'ne kıyıdaş olan, suların çekilmesinden sonra günümüzde gölün kıyısından 150 kilometre uzakta kalan "gemiler mezarlığını" ziyaret etti.

Gölün eski kıyısında incelemeler yapan katılımcılar, karaya oturan gemilerin kalıntılarını gözden geçirdi. Katılımcılara Aral Gölü’nün geçmişteki ve günümüzde durumu hakkında bilgi verildi. Katılımcılar, ayrıca Moynak’taki Aral Gölü Müzesi'ni de gezerek gölün geçmişine ait eşya ve fotoğrafları inceledi.