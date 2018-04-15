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Arama kurtarma köpekleri eğitimden geçiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Afyonkarahisar'da 'Köpekli Doğada Arama Sınavı' düzenlendi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Afyonkarahisar'da 'Köpekli Doğada Arama Sınavı' düzenlendi. 9 ilden 20 köpek ve 35 tim sınava alındı. Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen 'Köpekli Doğada Arama Sınavı'na İzmir, Ankara ve Bursa olmak üzere 9 ilden 20 köpekli 35 arama timi katıldı. Doğal afetlerde ve acil durumlarda önemli rol alan köpekler, zorlu sınavı geçmek için eğitmenleriyle birlikte parkurlarda birbiriyle yarıştı. Slovenya'dan katılan Dünya Köpek Irkları Federasyonu hakemi Marko Brucan'ın hakemliğinde gerçekleşen sınavlar renkli görüntülere sahne oldu. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, yapılan sınavın uluslararası öneme sahip olduğunu vurguladı. Özellikle doğa arama köpeklerinin eğitiminin Afyonkarahisar'da 2 yıldır gerçekleştiğini aktaran Buldan, "Ülkemizde enkazlı arama kurtarma köpeklerinin eğitimleri AFAD'ın yönetmeliği kapsamında 2 yıldır ilimizde yapılıyor. Biz de doğa kurtarma arama ile ilgili köpeklerimizin daha etkin hale gelmesi için Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile işbirliği yaparak ilimizde bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki doğa aramalarında köpeklerin bizlere daha yardımcı olabilmeleri için bu tür testlerden geçiriyoruz" dedi. KIF Arama Kurtarma Komisyonu görevlisi Ersel Yaman Yıldırım, "Burada köpekler hem itaat hem çeviklik hem de kayıp arama üzerine sınava tabi tutuluyor. Bu Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en büyük doğa araması organizasyonu. Bu tür eğitimlere her geçen yıl katılım artıyor. Geçen yıl 8 köpekle başlamıştık, şu an 20 köpeğe çıktık. İnşallah sayımız hızla artacak" diye konuştu. Dünya Köpek Irkları Federasyonu hakemi Marko Brucan da köpeklerin aldığı eğitimler sonrası arama kurtarmaya uygun olup olmadığına karar verdiklerini belirterek, şöyle dedi: "Burada kurtarma amacıyla köpeklerin eğitim çalışmasını yapıyoruz. Bunun için de köpeklere testler yapılıyor. Köpeklerin doğada arama yapabilmesi için buradaki parkurlarda geniş şekilde testleri yapılıyor. Çeşitli egzersizler de yaptırılıyor. Eğitimler ve egzersizler sonrası köpeğin doğa aramada kullanılıp kullanılmayacağı veya uygun olup olmayacağı hakkında fikir sahibi olunuyor. Doğa araması genelde kayıp insanlar için yaptığımız bir çalışmadır."

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