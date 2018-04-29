Aramco'ya kadın yönetim kurulu üyesi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın milli petrol ve dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco'ya ilk kez kadın yönetim kurulu üyesi atandığı bildirildi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı ve Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Halid el-Falih, şirkete 5 yeni yönetim kurulu üyesi atandığını belirtti.
Yönetim Kuruluna getirilen ilk kadın üye Lynn Laverty Elsenhans'ın daha önce ABD petrol rafineri şirketi Sunoco'nun (SUN.N) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olduğu öğrenildi.
Atanan diğer isimlerin ise Chevron Phillips petrokimya şirketi eski Başkanı ve CEO'su Peter Cella, ABD'nın eski DowDuPont kimya şirketi Direktörü ve Dow kimya şirketi CEO'su Andrew Liveris, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ve Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed bin Mezid et-Tuveyciri olduğu kaydedildi.
Son dönemde kadınlara yönelik kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra ekonomik ve sosyal hayata dair kapsamlı reformlarla gündemde olan Suudi Arabistan'da Aramco'da yönetim kuruluna bir kadın üyenin atanması süregelen reformların parçası olarak değerlendirildi.
Ülkede son dönemde yapılan açılımlarla, kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti. Ayrıca kadınların sosyal hayatta ferace giyme zorunluluğu da kaldırılmıştı.
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