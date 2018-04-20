- "Aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim"

ŞIRNAK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu seçim neticesinde artık karar vermiş olduğumuz cumhurbaşkanlığı sisteminde önümüz açık olarak, hizmetler tarafında dört nala koşmaya devam edeceğiz. Size düşen de bu karşılıksız yapılan hizmetlerin, gayretlerin boşa çıkmadığını göstermek. Hizmet eden insanları desteklemek, yüreklendirmek." dedi. Özhaseki, Şırnak İdil Yatırım Projeleri kapsamında yapılan 8 park, bir mesire alanı, altyapı çalışmaları, sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenlemelerini içeren yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Özhaseki, açılışların hayırlı olması temennisinde bulunarak, Şırnak'a hizmet etmenin kendisi için bir şeref olduğunu dile getirdi. Bölgede terör örgütünün herkesin başına kabus gibi çöktüğünü hatırlatan Özhaseki, şöyle konuştu: "Gittiğim birçok yerde insanlar akşam evlerine baskınlar yapılarak, çoluk çocuğun önünde dayak yediklerinden bahsediyorlar. Belalardan, kötülüklerden bahsediyorlar, çocuklarının nasıl dağa götürüldüklerinden bahsediyorlar. Doğrusu bunu tezgahlayanların hepsi Ankara'da, İstanbul'da oturuyor, keyif yapıyorlar. En lüks lokantalarda yiyip, içiyorlar ama buradaki garibanın çocuğuna dağı gösteriyorlar sonra da onların ölmelerine sebep oluyorlar. Gelip buradaki Kürt halkının dertlerini söyleyeceklerine terör örgütünün sözcülüğünü yapıyorlar." diye konuştu.

- "Kimse gelip size efelik yapamayacak" Oyunların farkında olduklarını ve bunları bozacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Bundan sonra hiç kimse gelip size efelik yapamayacak. Silahla rüşvet toplayamayacak, haraç alamayacak. Baskı yapamayacak. Asla bunlar yaşanmayacak bu topraklarda." ifadelerini kullandı. Bölge halkının yaralarını sarıp, zararlarını gidereceklerinin altını çizen Özhaseki, devletin şefkat elini göstereceklerini ifade etti. Şırnak'ta 50 bine yakın konutun terör dolayısıyla hasar gördüğünü anımsatan Özhaseki, zararların tazmin edilerek, il genelinde 11 bin civarında ev yaptıklarını anlattı. Ülkenin deprem kuşağında olduğuna da işaret eden Özhaseki, "Nüfusumuzun yüzde 71'i, Şırnak ilinin de önemli bir kısmı deprem bölgesinde, böyle bir zorluğumuz var bizim." diye konuştu. Türkiye'nin aynı zamanda terörle mücadele ettiğine de dikkati çeken Özhaseki, "Özgürlükler noktasında ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. O günlerde buralarda sıkı yönetimler vardı, kaldırdık. Kimseler doğru dürüst 'Kürt' lafını bile kullanamıyordu. Söyleyemiyordu adını. Hamdolsun yatırımlar da başladı. İşte terör örgütünün asıl yüzü o zaman belli oldu." değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütlerinin yakıp yıkmaya başladığını anımsatan Özhaseki, o günlerin geride kaldığını ve bir daha da yaşanmayacağını aktardı. - "Bu oyunu bozacağız" Daha sonra FETÖ ardından da DEAŞ terör örgütünün ortaya çıktığını dile getiren Özhaseki, "Bunlar proje örgütler. Bunlarda aynı mihraklar tarafından kandırılmış ve beslenmiş örgütler. O örgütleri koydular Suriye'ye Irak'a, sonra da onları bahane ederek toplandılar. 10 bin kilometre öteden IŞİD'i bahane ederek geliyorlar buraya. Şimdi orada büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu seyredecek miyiz? Hayır, bu oyunu bozacağız." diye konuştu. "10 bin kilometre öteden buraya neden geldiniz?" diye soran Özhaseki, şöyle devam etti: "Ey Amerika niye geldin buraya? Fransa ne işin var burada? AB ülkeleri ne yapıyorsunuz burada, niye geldiniz? Komşuluğunuz mu var, akrabalığınız mı var, ortak bir tarihiniz, geçmişiniz mi var ama bizde bunların hepsi var. Biz elbette buradakilerle beraber kol kola olacağız. Siz niye geliyorsunuz buraya? 'Demokrasiyi geliştirmek istiyoruz, insan hakları gelişsin istiyoruz, onun için geldik buraya' diyorlar. Bana söyler misiniz? Hangi gittiğiniz yere insanlık götürdünüz siz? Nerede demokrasiyi geliştirdiniz? Nereye iyilik ve huzur götürdünüz? Bela, kan, ayrılık, nifak götürdünüz oralara. Kendileri bir arada durmak için çırpınıyorlar ama bizim toplumumuzu bölmek için de ellerinden gelen her türlü kötülüğü yapıyorlar."

Terör örgütü mensuplarının ABD'ye "Bize niye yardım etmiyorsunuz?" diye yalvarıp, ağladıklarını kaydeden Özhaseki, "Birliğimize, dirliğimize göz dikenlerin gözünü oyacağız. Bu güvenliği sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu bayrakları indirmeyeceğiz, ezanları da susturmayacağız buralardan." değerlendirmesini yaptı. - "Aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim" Özhaseki, burada gücü vatandaşlardan aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Kardeş olmaya devam edelim. Birbirimizi sevelim, kol kola girelim, aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Yavrularımızı, gözümüzün nuru evlatlarımızı dağa götürmek isteyenlere fırsat vermeyelim. O yavrularımızı ölüme terk etmeyelim. Kim ki fitne tohumları ekmek istiyor, onu kovalım kapımızdan. Biz de sizlere hizmet edelim, gayret edelim neticesinde güzel işler ortaya çıksın." Bu bölgelerdeki belediyelerin, paraları Kandil'e aktardıklarını belirten Özhaseki, seçimle gelmenin kimseye suç işleme özgürlüğü vermeyeceğini aktardı. - "Bir seçim kararı aldık, hayırlı olsun"