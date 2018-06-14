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Aranan 169 kişi asayiş uygulamasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde dünden beri devam eden "Türkiye Huzur Arife Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı - Uygulamada 74 bin 123 kişi ve 14 bin 673 araç sorgulandı, bin 604 umuma açık yer denetlendi - Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 200 mermi, 7 kesici ve delici alet ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde dünden beri devam eden "Türkiye Huzur Arife Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda vatandaşların Ramazan Bayramı'nı güvenli ve huzurlu geçirmeleri, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan araçlar ile şüphelilerin yakalanması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" başlatıldı.

81 il emniyet müdürlüğündeki farklı birimlerden 2 bin 822 ekipte görevli 10 bin 922 personelin katıldığı, 2 deniz ve 2 hava aracı ile 40 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulamada 74 bin 123 kişi ve 14 bin 673 araç sorgulandı, bin 604 umuma açık yer denetlendi.

Çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı, 25 kişi gözaltına alındı. Aranan 3 araç bulundu ve trafikten men işlemi uygulanması gereken 63 araç tespit edildi.

Denetimlerde adli-idari ve trafik yönünden 203 bin 368 lira cezai işlem uygulandı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 200 mermi, 7 kesici ve delici alet, 4 gram esrar, 17 gram bonzai ve 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulama, ikinci gününde ülke genelinde 3 bin 538 ekipte görevli 17 bin 314 personelin katılımıyla devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Huzur Arife Uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı

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