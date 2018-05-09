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Aranan 2 FETÖ şüphelisi trende yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

Aranan 2 FETÖ şüphelisi trende yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli trende yakalandı.

Bahçe ilçesindeki istasyonda duran Elazığ-Adana seferini yapan yolcu treninde kimlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolculardan A.K. (37) ile B.C'nin (33) "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığını belirledi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Zanlıların İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gözaltı

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