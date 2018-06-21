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Aranan 218 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 218 zanlı, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı - Uygulamalarda 42 çalıntı araç da bulundu

Ankara'da düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 218 zanlı, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin bilgiler verildi. Buna göre, 201 bin 577 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 126 kişi yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 218 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Ayrıca 47 bin 696 aracın kontrol edildiği ve 42 çalıntı aracın bulunduğu uygulamalarda, iki ruhsatlı, 60 ruhsatsız tabanca, 28 belgesiz tüfek, 33 kurusıkı silah, 15 kesici ve delici alet, bin 664 değişik çapta fişek, bin 814 gram uyuşturucu madde, 537 adet uyuşturucu hap ile 2 bin 963 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği asayiş uygulamaları

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